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09/02/2021 17:54

【港所新帥】李小加：相信歐冠昇將成優秀的港交所行政總裁

　　《經濟通通訊社９日專訊》港交所（００３８８）委任歐冠昇（Ａｌｅｊａｎｄｒｏ　Ｎｉ
ｃｏｌａｓ　ＡＧＵＺＩＮ），由５月２４日起出任集團行政總裁。
　　港交所前行政總裁李小加回應指，歐冠昇是其好朋友，亦是中國和香港的好朋友，相信他將
成為一位優秀的港交所行政總裁。（ｓｋ）

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