【港所新帥】李小加：相信歐冠昇將成優秀的港交所行政總裁

《經濟通通訊社９日專訊》港交所（００３８８）委任歐冠昇（Ａｌｅｊａｎｄｒｏ Ｎｉ

ｃｏｌａｓ ＡＧＵＺＩＮ），由５月２４日起出任集團行政總裁。

港交所前行政總裁李小加回應指，歐冠昇是其好朋友，亦是中國和香港的好朋友，相信他將

成為一位優秀的港交所行政總裁。（ｓｋ）

