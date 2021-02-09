  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

09/02/2021 18:50

【港所新帥】史美倫：不擔心歐冠昇國際背景影響與內地溝通

　　《經濟通通訊社９日專訊》港交所（００３８８）委任歐冠昇（Ａｌｅｊａｎｄｒｏ　
Ｎｉｃｏｌａｓ　ＡＧＵＺＩＮ），由５月２４日起出任集團行政總裁。港交所主席史美倫在電
話會議上表示，歐冠昇屬阿根廷籍，擁有克羅地亞護照及香港永久性居民身份。他擁有廣泛的背
景，亦在各方面有一定經驗，相信有助集團不同領域的發展，並於國際化上能發揮很大作用。
　　對於首次有外國人出任集團行政總裁，會否影響集團與內地方面的溝通，史美倫指出，與內
地方面的溝通並非單單依靠行政總裁一人，集團管理層團隊內有不少本地和內地人士，因此不擔
心與內地溝通方面出現困難。她又提到，團隊內有不少人都與業界有良好關係，相信亦無阻集團
與業界的交流。

＊港交所對中國內地的政策方針仍然不變＊

　　她強調，新任行政總裁擁有國際背景，但港交所對中國內地的政策方針仍然不變，未來亦不
會改變。她又指，港交所在證券方面的投資額高企，但在債券、固定收益、衍生產品及科技上都
有國際化的需要，加強其國際金融中心的地位。她又指，港交所是本港的上市公司，為獨立營運
，今次的鄰選程序按法律進行，相信在現時的國際環境下，一位出色、合資格的行政總裁將能應
付各方面，而現在要等待證監會批准有關委任。

＊與李小加同出身自摩根大通純屬巧合，料其投行背景有助發展＊

　　歐冠昇與港交所前行政總裁李小加均是出身自摩根大通，史美倫指，純屬巧合情況，強調揀
選行政總裁時並無考慮公司。她亦指，港交所是多元化企業，有來自不同地方的人才，亦有廣泛
的持分者，相信歐冠昇的投行背景有助集團發展，但最重要是需適應集團文化，及能帶領整個團
隊。（ｓｋ）

【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈豐富獎品！► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話09/02/2021
【港所新帥】歐冠昇接任港交所CEO　李小加：香港、中國好朋友
中國故事09/02/2021
《神州經脈》人幣新增貸創歷史新高　A股暴漲滬指重返三千六
專訪09/02/2021
【專訪】南商：1月個人客戶人幣存款增長理想　積極拓展人幣業務
專訪09/02/2021
【專訪】南洋商業銀行：疫情令銀行業務受影響　料下半年逐步復甦
生財有道09/02/2021
《MakeMoney》比特幣未待普及價已飛升，Tesla加持你跟唔跟？
財經熱話09/02/2021
【代幣狂熱】黃德几:「比特幣概念股」極度投機　入場宜設止蝕位
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞Green Common OmniPork Strip 新肉絲

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得AQ多功能健康科技水體驗裝及$50 AQ現金券

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>