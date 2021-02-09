【港所新帥】史美倫：不擔心歐冠昇國際背景影響與內地溝通

《經濟通通訊社９日專訊》港交所（００３８８）委任歐冠昇（Ａｌｅｊａｎｄｒｏ

Ｎｉｃｏｌａｓ ＡＧＵＺＩＮ），由５月２４日起出任集團行政總裁。港交所主席史美倫在電

話會議上表示，歐冠昇屬阿根廷籍，擁有克羅地亞護照及香港永久性居民身份。他擁有廣泛的背

景，亦在各方面有一定經驗，相信有助集團不同領域的發展，並於國際化上能發揮很大作用。

對於首次有外國人出任集團行政總裁，會否影響集團與內地方面的溝通，史美倫指出，與內

地方面的溝通並非單單依靠行政總裁一人，集團管理層團隊內有不少本地和內地人士，因此不擔

心與內地溝通方面出現困難。她又提到，團隊內有不少人都與業界有良好關係，相信亦無阻集團

與業界的交流。



＊港交所對中國內地的政策方針仍然不變＊



她強調，新任行政總裁擁有國際背景，但港交所對中國內地的政策方針仍然不變，未來亦不

會改變。她又指，港交所在證券方面的投資額高企，但在債券、固定收益、衍生產品及科技上都

有國際化的需要，加強其國際金融中心的地位。她又指，港交所是本港的上市公司，為獨立營運

，今次的鄰選程序按法律進行，相信在現時的國際環境下，一位出色、合資格的行政總裁將能應

付各方面，而現在要等待證監會批准有關委任。



＊與李小加同出身自摩根大通純屬巧合，料其投行背景有助發展＊



歐冠昇與港交所前行政總裁李小加均是出身自摩根大通，史美倫指，純屬巧合情況，強調揀

選行政總裁時並無考慮公司。她亦指，港交所是多元化企業，有來自不同地方的人才，亦有廣泛

的持分者，相信歐冠昇的投行背景有助集團發展，但最重要是需適應集團文化，及能帶領整個團

隊。（ｓｋ）

