【新冠肺炎】林鄭：爭取農曆年後安排學校有序復課，部分處所重開

《經濟通通訊社９日專訊》行政長官林鄭月娥行會前見記者時表示，第四波疫情明顯緩和，

若疫情不惡化或持續改善，希望學生能盡快恢復面授課，會安排學校在農曆新年假期後有序復課

。

林鄭指，近期聽到意見反映，如果學生長期不回校，會對他們有影響，教育局近日已與學校

進行討論。另外，她又指聽到業界意見，正積極考慮部分處所在假期後重新開業。（ｈｙ）

