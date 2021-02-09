【國安立法】林鄭：通識改革非國民教育，冀社會客觀持平看待改革

《經濟通通訊社９日專訊》行政長官林鄭月娥在記者會上表示，改革後的通識科並非國民教

育，課程是包括認識香港、國家及世界，不同人士如何稱呼是見仁見智，但政府目標是將新科目

替代現有通識科。她指通識科推行十多年，出現很多問題，有專家認為課程設計無範圍及教科書

，就是問題根源，政府有決心改革。

林鄭又認為，改革在立法會及教育界的接受程度高，有通識科教育關注新科目是無沒有問題

，政府會提供足夠培訓，正如當年不少通識教師，都是由其他科目改教通識。她對老師不斷自我

增值充滿信心，又希望社會客觀持平看待科目改革。



＊教育局：正為教師安排國安法培訓＊



教育局長楊潤雄在一個電台節目指，預計新通識科九月新學年由中四開始，希望三月初可全

部回收早前發出的問卷，強調會考慮學界意見，明白出版商未必能趕及出版教科書，但現時部分

現有部分教科書仍適用，政府都可提供教材。

他又指，國安法的教育，涵蓋多個範疇，國家安全與國民教育相緊扣，學生要認同國民身份

才可肩負國家安全的責任，強調不是要學生能背誦法例，而是要有國家安全意識，教師教授時，

可討論不同意見，但國家安全涉及大是大非，結論一定要是維護國家安全，不可以當作爭議性問

題討論，局方正為教師安排國安法內容的培訓。（ｈｙ）（ｚｚ）

