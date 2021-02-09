  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

09/02/2021 11:16

【香港政情】馮永業公職人員行為失當罪上訴被駁回

　　《經濟通通訊社９日專訊》經濟發展及勞工局前副秘書長馮永業２００４年購買豪宅時收受
「賭王」姨仔陳婉玉５１萬元「甜頭」以支付臨時訂金，其後擅用職權優待陳婉玉轄下的航空公
司，經審訊後被裁定一項公職人員行為失當罪成，判囚９個月。他不服定罪申請上訴許可，今日
上訴庭裁定駁回上訴，維持原判。（ｈｙ）

【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈豐富獎品！► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
開市Good Morning09/02/2021
《開市Good Morning》熊麗萍：百勝中國有追落後條件
中國故事08/02/2021
《神州經脈》中美高級官員通電　反壟斷指南出爐　A場收升成交弱
剖析天下08/02/2021
【大國博弈】張少威:中美或仿1993年「APEC外交」破僵局
FOCUS08/02/2021
【FOCUS】1.9萬億美元障礙掃　民主黨內分歧漸顯
開市Good Morning08/02/2021
《開市Good Morning》溫傑：沛嘉醫療可留意
財經熱話05/02/2021
《股市一周》騰訊　美團牽頭　港股周升1004點　科指漲近5%
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞Green Common OmniPork Strip 新肉絲

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得AQ多功能健康科技水體驗裝及$50 AQ現金券

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>