【香港政情】馮永業公職人員行為失當罪上訴被駁回

《經濟通通訊社９日專訊》經濟發展及勞工局前副秘書長馮永業２００４年購買豪宅時收受

「賭王」姨仔陳婉玉５１萬元「甜頭」以支付臨時訂金，其後擅用職權優待陳婉玉轄下的航空公

司，經審訊後被裁定一項公職人員行為失當罪成，判囚９個月。他不服定罪申請上訴許可，今日

上訴庭裁定駁回上訴，維持原判。（ｈｙ）

