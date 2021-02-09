【香港政情】馮永業公職人員行為失當罪上訴被駁回

《經濟通通訊社９日專訊》經濟發展及勞工局前副秘書長馮永業２００４年購買豪宅時收受
「賭王」姨仔陳婉玉５１萬元「甜頭」以支付臨時訂金，其後擅用職權優待陳婉玉轄下的航空公
司，經審訊後被裁定一項公職人員行為失當罪成，判囚９個月。他不服定罪申請上訴許可，今日
上訴庭裁定駁回上訴，維持原判。（ｈｙ）
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