《小傳日記》北水閂水喉，魚缸未升夠；大行齊睇好，快手創新高

《小傳日記》花旗孖屐憧憬拜登政府好快會執行１９０００億美金紓困方案，隔晚美股又生

猛返創新高，三大指數以全日高位收市並齊創新高。雖然香江魚缸今日開始無北水，但仍然承接

美股高開１２３點，早段表現反覆，一度倒跌５５點，低見２９２６３，不過好快彈返起，晏晝

升勢維持，埋單收報２９４７６，升１５６點或升近１巴仙，北水放假無入場，成交縮水一成九

至１４９９﹒３８億銀。國企指數報１１６０２，升４２點或升近半巴仙。恆生科技指數報

９９６１，升２０４點或升逾２巴仙。

神州Ａ場今日同樣醒神，上證綜合指數報３６０３，升７１點或升逾２巴仙；深證成份指數

報１５６３０，升３６０點或升２逾２巴仙。兩市成交８３７４億銀，按日升近４巴仙。

大隻藍戰士方面，大象漲近１巴仙，報４１﹒７銀；生發發（００３８８）腳軟近１巴仙，

報５１４﹒５銀；建行（００９３９）升近１巴仙，報５﹒９９銀；ＡＩＡ（０１２９９）飛高

近２巴仙，報１０２﹒１銀；平保（０２３１８）軟唔夠半巴仙，報９０﹒１銀。一向係北水愛

股ＱＱ（００７００）輕輕跳半巴仙，報７４０﹒５銀；小米（０１８１０）連跌五日後，今日

有得彈，起飛近１巴仙，報２７﹒３銀。



＊快手入指數缸友齊捧高，雲遷成趨勢微盟就得米＊



今日孖屐焦點一定係魚缸新丁快手（０１０２４），噚日盤中低見２８３銀後，收市已彈上

３００銀水平，跟住恆指服務公司就出通告，話因為符合多項指數的快速納入規則要求，要將其

納入旗下多個指數，包括國指同恆科指。瑞銀都話預料快手出年就可以錄得盈利，從２０２０至

２０２３年間收入年複合增長率為４１巴仙，予４３０銀目標價，評級為買入。咁多好消息，難

怪快手今日一開市就一枝箭咁「標」咗上去，收市勁彈近一成六，報３５０﹒６銀。

瑞信出報告話雲遷移已成趨勢，並且係數字化、本土替代驅動下加速。一眾ＳａａＳ今日衝上

雲霄，微盟（０２０１３）踢高一成，報２６﹒２銀；金軟（０３８８８）走上近９巴仙，報

７４﹒１５銀；明源雲（００９０９）鏟高半成，報５０﹒６銀；移卡（０９９２３）跳起逾６

巴仙，報９１﹒５銀，；中國有贊（０８０８３）抽升一成二，報３﹒７９銀。但阜博

（０３７３８）好似未瞓醒咁，跌足２日，今日唔見近６巴仙，報４１﹒２銀。



＊比特幣破頂火幣股價正，賭股日日生博華漲暴頂＊



就係因為特斯拉創辦人馬斯克講一講，比特幣價格就一日內狂飆，下午又再升過到

４８０００美金，容不易就到５００００呢？相關股全部飛高高，火幣科技（０１６１１）大漲

近兩成九，報１５﹒２銀；ＢＣ科技（００８６３）升逾兩成，報１８﹒８２銀；栢能

（０１２６３）漲逾一成，報３﹒８８銀；雄岸（０１６４７）抽高兩成八，報０﹒６８銀。

馬交有疫苗固然開心，但其他賭股都唔弱，好似博華太平洋（０１０７６）唔知做乜今日谷

底反彈，由１仙升返上去，真係鹹魚都翻生啊！博華太平洋收漲２﹒３倍，報０﹒０３３銀；新

濠（００２００）跳高近半成，報１５﹒３６銀；永利澳門（０１１２８）飛高近３巴仙，報

１３﹒９４銀；金沙（０１９２８）飆起逾３巴仙，報３３﹒９５銀；美高梅（０２２８２）走

上逾１巴仙，報１２﹒５４銀。



＊上月銷售增吉利好開心，金價仍高走金佬未升夠＊



吉利（００１７５）公布，集團於今年１月之總銷量為約１５﹒６萬部，按年增長約四成，

今日吉利股價都開心仔！吉利（００１７５）踢高近４巴仙，報２９﹒３銀；比亞迪

（０１２１１）飛上４巴仙，報２６０銀；長汽（０２３３３）剷高近２巴仙，報２６銀；華晨

（０１１１４）抽高逾半巴仙，報７﹒２９銀；美東（０１２６８）高飛逾半巴仙，報２９﹒７

銀。

近期大市表現都幾好，但金價都一同抽升，昨日（９日）已經飆１巴仙，連帶今日金佬再度

起飛！招金（０１８１８）長近１巴仙，報８﹒３銀；紫金（０２８９９）飛起近７巴仙，報

１０﹒７２銀；山東黃金（０１７８７）跳高近２巴仙，報１６﹒１銀；中國黃金

（０２０９９）抽升近３巴仙，報１７﹒８６銀；中國白銀（００８１５）升逾１巴仙，報

０﹒９３銀。



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