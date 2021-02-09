【企業盈喜】奧園健康（３６６２）料去年盈利按年升不少於５０％

《經濟通通訊社９日專訊》奧園健康（０３６６２）預期，截至２０２０年１２月３１日止

年度，淨利潤按年升不少於５０％，主要由於集團提供服務的預售陳列單位及銷售辦公室數量增

加；集團物業管理服務中在管物業總建築面積增加；集團商業運營服務中新開設的購物商場數目

及在管購物商場總建築面積增加；及為社區客戶提供更豐富的增值服務所致。（ｈｙ）

