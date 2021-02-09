【交通消息】東鐵綫粉嶺站往紅磡方向有列車懷疑故障，服務需調整

《經濟通通訊社９日專訊》港鐵（０００６６）表示，東鐵線粉嶺站往紅磡方向，一列１２

卡列車懷疑故障，東鐵線服務需要調整，由紅磡站來回大埔墟站維持５分鐘一班車；大埔墟站來

回上水站維持１５分鐘一班車。

港鐵工程人員正在處理，呼籲乘客為行程預留充裕時間或考慮乘搭其他交通工具。（ｈｙ）

