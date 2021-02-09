《匯海澤言－葉澤恆》美國會或加快通過刺激經濟方案，料歐元靠穩

《匯海澤言》美國總統拜登推動的１﹒９萬億美元新一輪刺激經濟方案，在眾議院已經開始

著手籌備。消息指，內容包括在２０２５年前把全國的最低工資上調一倍，到每小時１５美元；

提高有兒童的家庭稅務寬免到最少３０００美元；撥款２５０億美元協助業主償還按揭、向租客

提供租務援助等。對於受疫情影響的企業方面，再向航空公司提供１４０億美元支付員工薪酬、

１０億美元支付給承辦商、８０億美元支援機場。另外，亦會向公共交通機構提供３００億美元

援助等。消息指，如果委員會審議後沒有太大變化，預料最快於本月最後一個星期表決，之後提

交上參議院表決。但是，國會預算辦公室預計，如果上調最低工資，在２０２５年前將有９０萬

人可以脫貧，但同時會失去１４０萬份職位。有關經濟方案一旦較市場預期早的獲得通過，預料

可以帶動美國經濟復甦。另外，已經有接近１０００萬名美國市民接種兩劑疫苗，累計有超過

３２００萬人接種了一劑或多劑疫苗，預料未來接種的速度將會加快。預料美匯指數短期在９０

﹒５至９２之間上落。



＊料歐元短期可企穩＊



德國經濟部公布，工業生產去年１２月無升跌，市場則預期升０﹒３％。德國經濟部表示，

工業生產升勢結束，主要是受到建築業生產減少所影響。另外，歐洲央行行長拉加德表示，雖然

疫苗已經在全球多國推行大規模接種，但警告毒變種對經濟前景構成重大下行風險。她強調，央

行要依靠歐洲國家政府推出支援企業增加開支的政策，以及歐洲議會今日可能批准７５００億歐

元歐洲復甦基金的協助，才能一同推動區內經濟復甦。另外，有報道指意大利候任總理德拉吉獲

得國內主要政黨的支持，將會與各黨派商討籌組聯合政府。當中，五星運動及主要要右翼政黨聯

盟黨支持轉為支持德拉吉，並同意與其他中間政黨合作一起組建聯合政府。因此，預料歐元兌美

元暫時可以企穩，預料１﹒１９５０的支持力增加，阻力在１﹒２１５０。

《東亞銀行高級外匯市場策略師 葉澤恆》

