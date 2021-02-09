《宏觀銓局－馬桂銓》投機與投資

《宏觀銓局》我家孩子們對資本市場的興趣日益濃厚。近日他們向筆者問及一家在美國上市

的電腦遊戲零售商最近的股價。截至一月三十一日，該股票價在短短一個月飈升超過十倍；相比

之下，美國標普５００指數同期跌了１％。到底股價如何在一個月內急升十倍，自然會引起他們

極大興趣。

從主流媒體報道，這間公司的股票遭夾淡倉，令早前沽空該股票的投資者要趕及在合約到期

之前，被逼以高價買入股票。同時，很多持有該股票的人決定堅守，拒絕沽貨，令市場上貨源歸

邊，沽空機構甚至互相競價爭逐股票。筆者趁機會向孩子們解釋投機和投資的分別。投機就是不

理基本因素而落注，以求盡快獲利。至於投資，在下決定之前應該問清楚：目標公司的業務、盈

利表現等，更重要的是公司的業務來年能否持續增長。筆者曾經見過有所謂投資者，連公司名稱

也未知便藥石亂投。

說到基本因素，美國標普５００指數成分企業陸續公布第四季業績。直至截稿日，從市值來

算已有一半企業公開了業績，當中有８２％表現勝過預期。市場目前預計第四季盈利按年下跌

１％，較兩星期前的負１０％為好。收入則估計會增長０﹒２％，同樣勝過兩周前預期的負

１﹒４％。假如第四季盈利能轉虧為盈，就可以終止三季連跌。受到肺炎疫情影響，美股在

２０２０年首三季盈利分別下跌１４％、３０％及６％。雖然美國確診個案仍有增加，企業似乎

已找到新銷售渠道和控制成本的方法，從而提高盈利能力。這種在逆境中仍能造出成績的能力，

正是筆者偏好美股的原因之一。

在宏觀層面來看，美國第四季經濟增長年率預計為４％。全季總體來說增長穩健，但及至年

終卻因疫情反彈而再現變數。消費者開支極易受疫情影響，十一月及十二月均出現下跌，多項房

地產數據亦在強勢之後再趨疲弱。故此市場極之重視疫苗成效，希望發展順利，令經濟早日重回

正軌。美國正加快步伐為民眾接種疫苗，由去年每日２０萬劑，至上星期每日超過１００萬劑。

相信到了五月尾，全國一半人口會得到疫苗保護。

資產分配方面，筆者仍然偏好美國。華府正積極為漸漸放緩的經濟提供各項支援，企業盈利

亦正復甦。至於作為應對疫情長期解決方法的疫苗，進度亦都理想。即使市場波動正在加劇，中

長線投資者或許會藉此增持投資比重。筆者繼續選擇包括投資級和非投資級別的企業債券，而包

含不同資產類別，備有債券和股票的投資組合亦為筆者所愛。

《安聯投資大中華及東南亞基金業務客戶投資策略師 馬桂銓》

