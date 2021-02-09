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即市新聞

09/02/2021 16:11

港股升１５６點收２９４７６點，北水暫停主板成交少近２０％

　　《經濟通通訊社９日專訊》憧憬美國新紓困方案快將成事，隔晚美股三大指數創新高。港股
高開１２３點報２９４４２點。舜宇（０２３８２）及吉利（００１７５）公布上月銷售數據後
股價造好，傳中國將５０００萬重點人群新冠疫苗接種目標時間推後約兩個月，內房及內銀股均
見沽壓。恆指一度倒跌５５點報２９２６３，然而Ａ股造好支持下，加上美國經濟刺激計劃將有
效提振油價，三桶油向上，濠賭股有大行唱好獲資金追捧。恆指收報２９４７６點，升１５６點
或０﹒５３％，今日港股通南向開始暫停，主板成交１４９９﹒３８億元下跌１９﹒３％。國指
報１１６０２點，升４２點或０﹒３７％。科指報９９６１點，升２０４點或２﹒１％。
　　重磅股方面，博泰車聯網和上汽通用五菱就騰訊（００７００）涉嫌壟斷共同提交反壟斷舉
報書，指其濫用即時通信市場的支配地位，通過向汽車廠商施加壓力直接限定博泰具有微信功能
的車聯網產品不能與汽車廠商進行交易，騰訊仍升０﹒５４％，報７４０﹒５元。阿里巴巴
（０９９８８）軟０﹒３９％，報２５５﹒４元；美團（０３６９０）升０﹒６４％，報４０９
元。友邦（０１２９９）升１﹒６９％，報１０２﹒１元；匯控（００００５）升０﹒８５％，
報４１﹒７元。
　　熱炒股方面，快手（０１０２４）將納入科指及國指，股價收３５０﹒６元升１５﹒７１％
，盤中見３５２元上市新高。

＊摩通唱好濠賭需求農曆新年後回勇，金沙升逾３％＊

　　摩通更新多隻濠賭股評級及目標價，預期今年農曆新年行業表現令人失望，但同時代表利淡
消息已出盡，預期需求會在農曆新年過後反彈，將金沙（０１９２８）、美高梅（０２２８２）
、永利澳門（０１１２８）、澳博（００８８０）及新濠國際（００２２０）的評級由中性上調
至增持。金沙全日走高３﹒３５％，報３３﹒９５元；美高梅升１﹒４６％，報１２﹒５４元；
永利澳門揚２﹒５％，報１３﹒９４元；澳博升０﹒９４％，報９﹒６８元。
　　油組最大產油國之一的沙特阿拉伯亦承諾於本月和下月進一步減產，美國１﹒９萬億美元疫
情援助計劃進展，預料最快將於本月通過，提振油價。中海油（００８８３）揚３﹒３８％，報
８﹒８８元；中石化（００３８６）升２﹒３９％，報３﹒８５元；中石油（００８５７）升
２﹒０９％，報２﹒４４元；中海油服（０２８８３）走高４﹒２３％，報１０﹒３６元。Ｆ三
星原油期（０３１７５）升１﹒５５％，報３﹒８０６元。

＊深圳設二手樓參考價阻炒風，內房股走低＊

　　彭博引述知情人士報道，中國５０００萬重點人群新冠疫苗接種目標由農曆新年前改為３月
底，原因在於疫苗性的疑慮及供應問題。疫情憂慮下，內銀股偏軟，工行（０１３９８）跌
０﹒８２％，報４﹒８１元；中行（０３９８８）平收，報２﹒６３元；交通銀行
（０３３２８）跌０﹒９４％，報４﹒２元；建行（００９３９）升０﹒６７％，報５﹒９９元

　　深圳市宣布建立二手住房成交參考價格發布機制，公布全市３５９５個住宅二手房成交參考
價，較掛牌樓價普遍打了七折。據悉只代表買家從市面上可以看到的深圳房源價格都不會高於參
考價，但高於參考價的房源仍可買賣。內房股向下，時代中國（０１２３３）跌０﹒２％，報
１０﹒２元；中海外（００６８８）走低１﹒９６％，報１８元；潤地（０１１０９）跌
０﹒４８％，報３１﹒１元；碧桂園（０２００７）升０﹒５４％，報９﹒３７元；深圳控股
（００６０４）平收報２﹒５７元。

＊華虹上季業績勝預期，舜宇、丘鈦１月鏡頭出貨量造好＊

　　舜宇光學今年１月手機鏡頭出貨量按年升逾３６％，按月亦增加逾１３％，獲大和看好為行
業首選，走高３﹒７１％，報２１７﹒８元。丘鈦（０１４７８）１月攝像頭模組銷量按年亦有
逾２８％升幅，升４﹒３７％，報１７﹒１８元。瑞聲（０２０１８）升２﹒０６％，報
４２﹒１元；高偉電子（０１４１５）升０﹒６８％，報５﹒９２元；鴻騰（０６０８８）跌
４﹒１％，報３﹒０４元。
　　華虹半導體（０１３４７）去年第四季純利按年升６６﹒５％至近４３６１萬美元勝預期，
銷售收入按年升逾１５％創歷史新高，收漲１１﹒４３％，報５１﹒２元，為本日表現最佳科指
股。中芯（００９８１）反彈５﹒３％，報２４﹒８５元；上海復旦（０１３８５）升
３﹒６１％，報１３﹒２元；康特隆（０１９１２）升２﹒０４％，報０﹒２５元；ＡＳＭ
（００５２２）揚３﹒２％，報１２２﹒４元。
　　比特幣創新高突破４７０００美元，概念股全面受捧，數碼文化（０８１７５）報０﹒１元
升６６﹒６７％，艾伯（０２７０８）報４﹒５元漲４１﹒５１％，火幣科技（０１６１１）收
１５﹒２元升２８﹒８１％。（ｎｓ）

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