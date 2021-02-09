港股升１５６點收２９４７６點，北水暫停主板成交少近２０％

《經濟通通訊社９日專訊》憧憬美國新紓困方案快將成事，隔晚美股三大指數創新高。港股

高開１２３點報２９４４２點。舜宇（０２３８２）及吉利（００１７５）公布上月銷售數據後

股價造好，傳中國將５０００萬重點人群新冠疫苗接種目標時間推後約兩個月，內房及內銀股均

見沽壓。恆指一度倒跌５５點報２９２６３，然而Ａ股造好支持下，加上美國經濟刺激計劃將有

效提振油價，三桶油向上，濠賭股有大行唱好獲資金追捧。恆指收報２９４７６點，升１５６點

或０﹒５３％，今日港股通南向開始暫停，主板成交１４９９﹒３８億元下跌１９﹒３％。國指

報１１６０２點，升４２點或０﹒３７％。科指報９９６１點，升２０４點或２﹒１％。

重磅股方面，博泰車聯網和上汽通用五菱就騰訊（００７００）涉嫌壟斷共同提交反壟斷舉

報書，指其濫用即時通信市場的支配地位，通過向汽車廠商施加壓力直接限定博泰具有微信功能

的車聯網產品不能與汽車廠商進行交易，騰訊仍升０﹒５４％，報７４０﹒５元。阿里巴巴

（０９９８８）軟０﹒３９％，報２５５﹒４元；美團（０３６９０）升０﹒６４％，報４０９

元。友邦（０１２９９）升１﹒６９％，報１０２﹒１元；匯控（００００５）升０﹒８５％，

報４１﹒７元。

熱炒股方面，快手（０１０２４）將納入科指及國指，股價收３５０﹒６元升１５﹒７１％

，盤中見３５２元上市新高。



＊摩通唱好濠賭需求農曆新年後回勇，金沙升逾３％＊



摩通更新多隻濠賭股評級及目標價，預期今年農曆新年行業表現令人失望，但同時代表利淡

消息已出盡，預期需求會在農曆新年過後反彈，將金沙（０１９２８）、美高梅（０２２８２）

、永利澳門（０１１２８）、澳博（００８８０）及新濠國際（００２２０）的評級由中性上調

至增持。金沙全日走高３﹒３５％，報３３﹒９５元；美高梅升１﹒４６％，報１２﹒５４元；

永利澳門揚２﹒５％，報１３﹒９４元；澳博升０﹒９４％，報９﹒６８元。

油組最大產油國之一的沙特阿拉伯亦承諾於本月和下月進一步減產，美國１﹒９萬億美元疫

情援助計劃進展，預料最快將於本月通過，提振油價。中海油（００８８３）揚３﹒３８％，報

８﹒８８元；中石化（００３８６）升２﹒３９％，報３﹒８５元；中石油（００８５７）升

２﹒０９％，報２﹒４４元；中海油服（０２８８３）走高４﹒２３％，報１０﹒３６元。Ｆ三

星原油期（０３１７５）升１﹒５５％，報３﹒８０６元。



＊深圳設二手樓參考價阻炒風，內房股走低＊



彭博引述知情人士報道，中國５０００萬重點人群新冠疫苗接種目標由農曆新年前改為３月

底，原因在於疫苗性的疑慮及供應問題。疫情憂慮下，內銀股偏軟，工行（０１３９８）跌

０﹒８２％，報４﹒８１元；中行（０３９８８）平收，報２﹒６３元；交通銀行

（０３３２８）跌０﹒９４％，報４﹒２元；建行（００９３９）升０﹒６７％，報５﹒９９元

。

深圳市宣布建立二手住房成交參考價格發布機制，公布全市３５９５個住宅二手房成交參考

價，較掛牌樓價普遍打了七折。據悉只代表買家從市面上可以看到的深圳房源價格都不會高於參

考價，但高於參考價的房源仍可買賣。內房股向下，時代中國（０１２３３）跌０﹒２％，報

１０﹒２元；中海外（００６８８）走低１﹒９６％，報１８元；潤地（０１１０９）跌

０﹒４８％，報３１﹒１元；碧桂園（０２００７）升０﹒５４％，報９﹒３７元；深圳控股

（００６０４）平收報２﹒５７元。



＊華虹上季業績勝預期，舜宇、丘鈦１月鏡頭出貨量造好＊



舜宇光學今年１月手機鏡頭出貨量按年升逾３６％，按月亦增加逾１３％，獲大和看好為行

業首選，走高３﹒７１％，報２１７﹒８元。丘鈦（０１４７８）１月攝像頭模組銷量按年亦有

逾２８％升幅，升４﹒３７％，報１７﹒１８元。瑞聲（０２０１８）升２﹒０６％，報

４２﹒１元；高偉電子（０１４１５）升０﹒６８％，報５﹒９２元；鴻騰（０６０８８）跌

４﹒１％，報３﹒０４元。

華虹半導體（０１３４７）去年第四季純利按年升６６﹒５％至近４３６１萬美元勝預期，

銷售收入按年升逾１５％創歷史新高，收漲１１﹒４３％，報５１﹒２元，為本日表現最佳科指

股。中芯（００９８１）反彈５﹒３％，報２４﹒８５元；上海復旦（０１３８５）升

３﹒６１％，報１３﹒２元；康特隆（０１９１２）升２﹒０４％，報０﹒２５元；ＡＳＭ

（００５２２）揚３﹒２％，報１２２﹒４元。

比特幣創新高突破４７０００美元，概念股全面受捧，數碼文化（０８１７５）報０﹒１元

升６６﹒６７％，艾伯（０２７０８）報４﹒５元漲４１﹒５１％，火幣科技（０１６１１）收

１５﹒２元升２８﹒８１％。（ｎｓ）

