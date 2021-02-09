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即市新聞

09/02/2021 16:37

【聚焦人幣】人幣即期收升９６點報６﹒４４８７，創近３２個月高

　　《經濟通通訊社９日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日高開１０５點，全日高
位窄幅波動，收報６﹒４４８７，較上個交易日４時３０分收盤價升９６點子，創２０１８年６
月１５日以來近３２個月收盤新高。
　　離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現升４８點子，報６﹒４３９１。
　　交易員稱，美國經濟復蘇疑慮令美指繼續趨弱，但春節假期在即，市場交投熱情下降，短期
人民幣或維持窄幅區間震盪。他們並指出，早盤離岸ＣＮＨ已強於在岸匯價逾百點，或表明人民
幣升值預期重新增強，不過市場也在觀望監管層對人民幣進一步走升的態度；另外假期間離岸
ＣＮＨ可能會有較大波動，自營盤傾向不持頭寸過節。

＊人幣上半年大概率可觸及６﹒３高點＊

　　浙商證券首席經濟學家李超預計，人民幣兌美元匯率維持升值，年內波動中樞在６﹒５附近
，波動區間為６﹒３－６﹒７，上半年大概率可觸及６﹒３高點；但下半年隨著疫苗推廣使得海
外經濟體逐漸恢復生產能力，而中國經濟增速逐漸下行，人民幣匯率或將面臨一定貶值壓力。
　　人行昨日（８日）發布２０２０年第四季度貨幣政策執行報告稱，將穩步深化人民幣匯率市
場化改革；穩定市場預期，引導企業和金融機構樹立「風險中性」理念，保持人民幣匯率在合理
均衡水平上的基本穩定。
　　中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒４５３３，較上個交易日升１４５點子，
創２０１８年６月１９日以來逾兩年半新高，上個交易日報　６﹒４６７８。（ｗｌ）

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