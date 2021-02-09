【加碼調控】深圳出招暴力調控，二手樓掛牌價不得高於「參考價」

《經濟通通訊社記者楊英傑９日報道》深圳萬人搶樓的景象歷歷在目，深圳「樓瘋」引發全
國關注後，深圳連連出招加碼調控，昨日（８日）再祭出奇招新政，實行「暴力限價」。深圳市
住房和建設局昨日突擊式發布通知，建立二手住房成交參考價格發布機制，公布全市３５９５個
住宅小區二手房成交參考價。
和目前掛牌價作比較，參考價較樓價普遍打了七折。深圳南山區知名「網紅盤」華潤城潤府
，市場數據顯示該屋苑掛牌均價為每平方米１９﹒２萬元（人民幣．下同），而參考價則只有每
平方米１３﹒２萬元，較市場價低了３１％；同區新德家園掛牌均價為每平方米１１﹒６５萬元
，而參考價每平方米只剩８﹒２２萬元，較市場價低了２９％。
＊實際效果或違初衷，掛牌價失指標意義＊
不過，二手樓參考價機制的出台令深圳居民十分迷惑，究竟參考價有甚麼作用？是否代表以
後賣樓都不能高於這個價？這些最關鍵的問題，深圳住建局的通知和官方解讀隻字未提，但《經
濟通通訊社》記者從深圳中介的說法上找到眉目：據報深圳中介機構昨日下午被當局緊急通知開
會，要求中介的所有平台都不能發布高於成交參考價的房源信息，但高於參考價的房源可以過戶
，惟買家必須簽一份風險告知書。
若消息屬實，則以後投資者從市面上可以看到的深圳房源，價格都不會高於參考價，但買賣
雙方仍然能以高於參考價的價格成交，意味著深圳二手樓的市價交易要「地下」進行。
易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進解讀指，在參考價的基礎上，政府可以監測到房價漲幅
是否過快，有助於後續的調控，強制要求市場按參考價去成交並非政策原意。
＊解決問題還是解決市場？恐催生陰陽合同交易＊
這樣的調控新政，讓外界疑惑是否在解決樓價上漲問題本身，還是在解決提出問題的二手樓
市場？業主自然不願意以七折價錢賣樓，若參考價非強制執行，則會通過地下渠道尋找買家，中
介網站上的掛牌價便失去了意義，甚至不會再有業主公開掛牌，繼而樓價失去了市場參考指標，
影響市場透明度；若是日後參考價改強制執行，且不說會引起深圳居民的強烈反彈，甚至會影響
到樓價上漲，一來業主不想賣樓，導致市面上的房源供應更為緊張，二來政策可能導致買賣雙方
採用「陰陽合同」暗渡陳倉，成交價明面上合法，實際上卻遠高於參考價，而由於信息不透明和
賣樓成本增加，將進一步推高樓價。
嚴躍進預計，全國其他城市或會學習跟進深圳的二手樓參考價制度，尤其是二手住房市場偏
熱的城市，但政策日後是否能夠普及，還得看深圳當局的落實情況。
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