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09/02/2021 15:03

【大國博弈】英國情報機構發警告：北京從英國大學獲敏感國防技術

　　《經濟通通訊社９日專訊》英媒此前報道，英國準備向當地大學逾２００名學者發送執行通
知，調查涉嫌將飛機、飛彈設計、網絡武器等先進軍事技術研究轉讓予中國的人士。外電在跟進
報道中引述知情人士指，英國情報機構向該國海關國防技術出口法規執法部門官員發出警示，指
北京方面正在利用與英國大學之間的關係，來取得敏感的國防技術。（ｅｙ）（ｚｚ）

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