【大國博弈】英國情報機構發警告：北京從英國大學獲敏感國防技術

《經濟通通訊社９日專訊》英媒此前報道，英國準備向當地大學逾２００名學者發送執行通
知，調查涉嫌將飛機、飛彈設計、網絡武器等先進軍事技術研究轉讓予中國的人士。外電在跟進
報道中引述知情人士指，英國情報機構向該國海關國防技術出口法規執法部門官員發出警示，指
北京方面正在利用與英國大學之間的關係，來取得敏感的國防技術。（ｅｙ）（ｚｚ）
【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈豐富獎品！► 立即行動
|生財有道09/02/2021
《MakeMoney》比特幣未待普及價已飛升，Tesla加持你跟唔跟？
|財經熱話09/02/2021
【代幣狂熱】黃德几:「比特幣概念股」極度投機 入場宜設止蝕位
|FOCUS09/02/2021
【FOCUS】BB出生大縮水 老齡社會亦有金
|中國故事09/02/2021
【深圳樓瘋】政府首創參考價強調控 深圳二手放盤價變「404」
|香港政情09/02/2021
【香港政情】林鄭：通識改革非國民教育 冀社會客觀持平看待改革
|香港要聞09/02/2021
【新冠肺炎】林鄭：爭取農曆年後安排學校有序復課 部分處所重開
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰