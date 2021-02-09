【反壟斷】騰訊遭博泰車聯網上汽通用五菱舉報，涉不合理限定交易

《經濟通通訊社９日專訊》平台經濟反壟斷風潮持續，騰訊（００７００）與抖音之爭被正

式立案之際，博泰車聯網和上汽通用五菱又就騰訊涉嫌壟斷一事於近日共同向國家市場監管總局

反壟斷局提交了反壟斷舉報書。

舉報書稱，騰訊濫用其中國內地即時通信市場的市場支配地位，通過向汽車廠商施加壓力，

直接限定博泰具有微信功能的車聯網產品不能與汽車廠商進行交易，且不具備合理理由，對車聯

網產品與服務市場產生了排除、限制競爭的後果，構成《反壟斷法》所禁止的濫用市場支配地位

行為。

博泰車聯網認為，騰訊已將其「封殺令」延伸至汽車及車聯網行業。目前，這一案件尚在審

查程序當中，如果立案，將成為科創企業與汽車業首個對互聯網巨頭的反壟斷案例。

博泰車聯網成立於２００９年１０月，主要從事智能化車載信息服務系統研發和製造，並提

供後期配套服務，已獲得海爾資本、小米（０１８１０）等戰略投資。

國務院反壟斷委員會最新印發「平台經濟領域的反壟斷指南」，從相關市場界定、壟斷協議

的認定、市場支配地位的認定等方面做出明確解釋，當中更提出鼓勵經營者主動報告橫向壟斷協

議有關情況並提供重要證據。

北京知識產權法院早前正式受理抖音訴騰訊壟斷糾紛案。抖音認為騰訊通過微信和ＱＱ限制

用戶分享來自抖音的內容，違反《反壟斷法》，要求對方賠償９０００萬元人民幣。（ｗｌ）

