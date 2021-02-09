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09/02/2021 11:35

【數據前瞻】機構料１月ＣＰＩ同比持平，ＰＰＩ一年來首次轉正

　　《經濟通通訊社９日專訊》國家統計局將於明日（１０日）公布１月ＣＰＩ、ＰＰＩ數據。
《路透》訪問逾３０家機構預估中值顯示，受寒冷天氣及臨近春節等因素影響，中國１月豬肉、
鮮菜鮮果等食品價格漲幅明顯，在食品和以原油為代表的能源價格上升推動下，１月ＣＰＩ料環
比上漲１％；但去年同期的高基數效應，以及疫情衝擊消費導致非食品價格弱勢，預計１月
ＣＰＩ同比增速將回落至零，也即是說持平於上年同期。
　　與此同時，１月國際大宗商品價格大體延續漲勢，預計ＰＰＩ同比回升趨勢不改，１月料增
長０﹒４％，為一年來首次轉正。整體來看中國通脹壓力並不大。

＊１月ＣＰＩ基期重設，食品能源影響下降＊

　　亦有不少機構預測１月ＣＰＩ可能再現負值。民生銀行研究院宏觀團隊指出，１月ＣＰＩ恰
逢統計局進行五年基期轉換與權重調整，由於過去五年食品價格漲幅明顯，基期重設後其累計增
量影響會削弱，加之居民消費籃子變化將使統計局調降食品比重，使得食品能源對ＣＰＩ的影響
下降。
　　而且今年春節在２月，與去年１月的春節發生錯位，導致去年１月節日效應更為明顯，將對
本月ＣＰＩ的同比產生明顯拖累。（ｗｌ）

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