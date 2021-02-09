【反壟斷】騰訊回應博泰車聯網反壟斷舉報：去年已就商標侵權提訴

《經濟通通訊社９日專訊》平台經濟反壟斷風潮持續，騰訊（００７００）與抖音之爭被正

式立案之際，博泰車聯網和上汽通用五菱又就騰訊涉嫌壟斷一事於近日共同向國家市場監管總局

反壟斷局提交了反壟斷舉報書。

對此，騰訊方面最新表示，針對博泰車聯網未獲得騰訊公司授權和許可情況下開發「新寶駿

車聯」Ａｐｐ、「微信通知助手」軟件涉嫌構成商標侵權及不正當競爭等行為，我司已於

２０２０年９月２９日向深圳市中級人民法院提起訴訟，該案已於２０２０年１０月２９日正式

立案。騰訊及其產品遵循公平競爭、開放合作的理念為用戶和第三方產品提供服務。「惡意炒作

壟斷」不應當成為侵權的擋箭牌。

博泰車聯網和上汽通用五菱提交的舉報書稱，騰訊濫用其中國內地即時通信市場的市場支配

地位，通過向汽車廠商施加壓力，直接限定博泰具有微信功能的車聯網產品不能與汽車廠商進行

交易，且不具備合理理由，對車聯網產品與服務市場產生了排除、限制競爭的後果，構成《反壟

斷法》所禁止的濫用市場支配地位行為。

目前，這一案件尚在審查程序當中，如果立案，將成為科創企業與汽車業首個對互聯網巨頭

的反壟斷案例。（ｗｌ）

