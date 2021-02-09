【聚焦數據】內地１月人民幣貸款增３﹒５８萬億元，創歷史新高

《經濟通通訊社９日專訊》人民銀行公布，１月人民幣貸款增加３﹒５８萬億元（人民幣．

下同），創歷史新高，同比多增２２５２億元。分部門看，住戶貸款增加１﹒２７萬億元，其中

，短期貸款增加３２７８億元，中長期貸款增加９４４８億元；企（事）業單位貸款增加

２﹒５５萬億元，其中，短期貸款增加５７５５億元，中長期貸款增加２﹒０４萬億元，票據融

資減少１４０５億元；非銀行業金融機構貸款減少１９９２億元。

月末人民幣貸款餘額１７６﹒３２萬億元，同比增長１２﹒７％，與市場預期一致，增速比

上月末低０﹒１個百分點，比上年同期高０﹒６個百分點。



＊人幣存款增加３﹒５７萬億，非銀機構存款減少千億＊



１月份，人民幣存款增加３﹒５７萬億元，同比多增６２４５億元。其中，住戶存款增加１

﹒４８萬億元，非金融企業存款增加９４８４億元，財政性存款增加１﹒１７萬億元，非銀行業

金融機構存款減少１１２０億元。

１月末，本外幣存款餘額２２２﹒２２萬億元，同比增長１０﹒４％。月末人民幣存款餘額

２１６﹒１４萬億元，同比增長１０﹒４％，增速分別比上月末和上年同期高０﹒２個和２﹒１

個百分點。

１月末，外幣存款餘額９３９２億美元，同比增長１９﹒９％。當月外幣存款增加５００億

美元，同比多增２４５億美元。（ｃｔ）

