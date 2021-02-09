【聚焦數據】人行：１月末社融規模存量增１３％至２８９﹒７萬億

《經濟通通訊社９日專訊》人民銀行公布，初步統計，１月末社會融資規模存量為
２８９﹒７４萬億元（人民幣．下同），同比增長１３％。
其中，對實體經濟發放的人民幣貸款餘額為１７５﹒４１萬億元，同比增長１３﹒１％；對
實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額為２﹒２萬億元，同比增長３﹒２％；委托貸款餘額為
１１﹒０５萬億元，同比下降３﹒５％；信託貸款餘額為６﹒２８萬億元，同比下降
１６﹒２％；未貼現的銀行承兌匯票餘額為４萬億元，同比增長１５﹒１％；企業債券餘額為
２７﹒８３萬億元，同比增長１６﹒３％；政府債券餘額為４６﹒２９萬億元，同比增長
２０﹒３％；非金融企業境內股票餘額為８﹒３５萬億元，同比增長１２﹒５％。
從結構看，１月末對實體經濟發放的人民幣貸款餘額佔同期社會融資規模存量的
６０﹒５％，與上年同期持平；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額佔比０﹒８％，與上
年同期持平；委托貸款餘額佔比３﹒８％，同比低０﹒７個百分點；信託貸款餘額佔比
２﹒２％，同比低０﹒７個百分點；未貼現的銀行承兌匯票餘額佔比１﹒４％，與上年同期持平
；企業債券餘額佔比９﹒６％，同比高０﹒３個百分點；政府債券餘額佔比１６％，同比高
１個百分點；非金融企業境內股票餘額佔比２﹒９％，與上年同期持平。（ｗｌ）
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