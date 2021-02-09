【聚焦數據】人行：１月末社融規模存量增１３％至２８９﹒７萬億

《經濟通通訊社９日專訊》人民銀行公布，初步統計，１月末社會融資規模存量為

２８９﹒７４萬億元（人民幣．下同），同比增長１３％。

其中，對實體經濟發放的人民幣貸款餘額為１７５﹒４１萬億元，同比增長１３﹒１％；對

實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額為２﹒２萬億元，同比增長３﹒２％；委托貸款餘額為

１１﹒０５萬億元，同比下降３﹒５％；信託貸款餘額為６﹒２８萬億元，同比下降

１６﹒２％；未貼現的銀行承兌匯票餘額為４萬億元，同比增長１５﹒１％；企業債券餘額為

２７﹒８３萬億元，同比增長１６﹒３％；政府債券餘額為４６﹒２９萬億元，同比增長

２０﹒３％；非金融企業境內股票餘額為８﹒３５萬億元，同比增長１２﹒５％。

從結構看，１月末對實體經濟發放的人民幣貸款餘額佔同期社會融資規模存量的

６０﹒５％，與上年同期持平；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額佔比０﹒８％，與上

年同期持平；委托貸款餘額佔比３﹒８％，同比低０﹒７個百分點；信託貸款餘額佔比

２﹒２％，同比低０﹒７個百分點；未貼現的銀行承兌匯票餘額佔比１﹒４％，與上年同期持平

；企業債券餘額佔比９﹒６％，同比高０﹒３個百分點；政府債券餘額佔比１６％，同比高

１個百分點；非金融企業境內股票餘額佔比２﹒９％，與上年同期持平。（ｗｌ）

