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09/02/2021 14:02

【ＦＯＣＵＳ】ＢＢ出生大縮水，老齡社會亦有金

　　【ＦＯＣＵＳ】日本、韓國、台灣、香港……下一個出現人口負增長的經濟體，或很快輪到
中國內地。公安部最新公布，去年新生兒登記按年縮水近１５％；實際出生人口或錄至少近６０
年來最低水平，未來城市搶人大戰及養老挑戰勢愈演愈烈。

＊韓台港陸續現人口「死亡交叉」＊

　　連續逾十年錄人口負增長的日本，後來者正擴至一眾東亞經濟體。繼韓國、台灣、香港去年
人口分別錄負增長３﹒１萬、７９００、６７００（初步數據），首現「死亡交叉」後，內地同
亦步亦趨。
　　公安部最新數據顯示，去年新生兒戶籍登記數斷崖式跌至千萬關口，錄１００３﹒５萬；若
按２０１９年「戶籍登記數１１７９萬　ＶＳ　最終出生數１４６５萬」推算，去年內地出生人
口或錄至少１９６１年大饑荒以來最低水平。
　　儘管全國第七次人口普查數據需待４月才公布，但按現時每年新出生人口年均遞減數十萬，
而老齡人口死亡潮料在２０２５年前後衝頂計，內地步入日韓等人口負增長之列恐僅時間問題。
　　另據機構推算，到２０２２年，內地６５歲及以上人口佔比將從２０１９年的約
１２﹒６％，升至逾１４％，從而進入「深度老齡化」社會；到２０３３年，更將進入佔比逾２
０％的「超級老齡化」社會。

＊機器人、人工智能研發投資加速＊

　　出生率降至歷史新低，背後或是第三波嬰兒潮（１９８１－１９９１年）出生的獨生子女大
軍，對教育、財富、階層等各式「內捲（指受限、內耗狀態）」的焦慮，亦或是對人生終極意義
的新思考。
　　而對社會而言，老齡化為公共財政、社會福利、醫療資源施加重負，十四五規劃即已將「實
施積極應對人口老齡化」寫入國家戰略；除此之外，未來城市搶人（勞動力、消費力、創新力）
大戰愈演愈烈，或令城市之間差異愈顯。
　　值得一提的是，全球均面對出生率下降（美國人口增速同錄二戰以來最慢）、結構老化（《
柳葉刀》預計８０歲以上人口到２１００年將增６倍至８﹒６６億）的大趨勢下，機器人、人工
智能及相關設備系統的研發╱投資正加速。就在周一（８日），美版「餓了麼」
Ｄｏｏｒ　Ｄａｓｈ宣布收購製造沙拉的機器人初創公司Ｃｈｏｗｂｏｔｉｃｓ；自動駕駛技術
初創公司「小馬智行」同日宣布獲得１億美元的Ｃ＋輪融資等。此外，追蹤機器人技術和人工智
能指數的ＩＲＢＯ　ＥＴＦ年初至今漲幅近１９％，同啟示下一個老齡社會下的金礦。

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