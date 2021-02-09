《匯市縱橫－蕭啟洪》三人成虎

《匯市縱橫》上周談到道德經的「上善若水」，本周就來談談戰國策的「三人成虎」。



魏國大臣龐蔥將陪同太子往趙國作人質（當時甚普遍，用意是保證相互簽署的協議能有效執

行），在臨行之前去找魏王，說道：「大王，如果今天有一個人告訴大王，大街上出現了一隻老

虎，大王會相信嗎？」魏王回答：「不會相信。」龐蔥又問：「如果有第二個人說大街上出現了

老虎，大王會相信嗎？」魏王回答：「那我就會半信半疑了。」龐蔥繼續問道︰「如果有第三個

人也說大街上出現了老虎，那大王會相信嗎？」魏王回答：「那我就不得不相信了。」龐蔥接著

說：「大街上本來不會出現老虎，這是顯而易見的事，但是傳謠言的人一多，就讓人不由得不相

信了。我這次去趙國之後，一定有許多人會趁我不在之時，在大王面前進讒言來非議我的不是，

請大王千萬要明察事實，不要被謠言所蒙蔽啊！」



故事其實是龐蔥怕去趙國後，被奸人謠言中傷而失去魏王的信任而說出的道理。也是現在我

們常常說的「大話說多幾遍便成了事實」的道理同出一轍。值得留意的是故事說的「謠言」隱含

了是非的判斷，即龐蔥是好人，「謠言」就是壞人在沒有事實的基礎上的中傷。那情理上，道德

上均令龐蔥在故事中佔上了道理高地。但讀者有沒有想到如果龐蔥是個真小人，那「謠言」就不

是中傷而是陳述真相了！是非真假往往在事後在更多的事實出來後才能較為準確的判斷，但試想

當時的魏王又應該如何判斷呢？



我多舉一個例子再混淆一下讀者。相信大家對近來Ｇａｍｅｓｔｏｐ（ＧＭＥ）事件不會陌

生。事件起源於１月中一家對沖基金（基金經理Ａｎｄｒｅｗ Ｌｅｆｔ）發表拋空ＧＭＥ的報

告。ＧＭＥ是一家美國的電子遊戲零售商，這家公司的業務並不好，２０１９年虧蝕７﹒９５億

美元。在講求網絡串流的年代，ＧＭＥ仍然專門售賣實體電子遊戲，這令它幾乎成為「古董」。

因此，Ａｎｄｒｅｗ覺得ＧＭＥ的估值過高，建議沽空。但消息在Ｒｅｄｄｉｔ（美國版連登）

傳開之後便出現一場驚心動魄，宣稱是「散戶打大鱷」的大戰。當中，ＧＭＥ股價從去年末的約

１９元（美元．下同），急速上升至１月末的接近３５０元（上升１８﹒４倍），功成身退後最

低曾回落至５１元水準（下降８５％）。經這番「夾倉」，對沖基金Ａｎｄｒｅｗ Ｌｅｆｔ及

Ｍｅｌｖｉｎ Ｃａｐｉｔａｌ雙雙宣布止蝕離場，相信虧損不少。但事件留下了一大堆值得思

考的問題。例如行動期間有網站因網友發表含仇視言論而被下架引發言論自由的問題。有證券商

在行動中停止散戶買入ＧＭＥ股票。事件背後有沒有涉及操控市場等問題。



其實筆者相信背後還有一個更深層次的問題，就是社會分化，仇富的問題。回看整個事件，

當對沖基金止蝕離場的時候，討論區內應該是一片歡喜，散戶打勝了大鱷，何等美事。對一向受

夠了富人的財大氣粗，且窮一生「富裕」這兩個字對他們來說是遙不可及的時候，這是確實是能

令人透心涼！弱能勝強、互聯網團結了數百萬人，豈非奇跡、豈非美事！但當大家換個角度來看

，對沖基金只是善意提醒投資人一隻股票的價值（情況就如推薦股票一樣，只是建議沽空是估值

過高，推薦股票便是估值過低而已！），而非惡意攻擊該公司，更因此而遭到「小股民」「私了

」，最後ＧＭＥ的估價還是站不住腳，真是難為正邪定分界！再者為何有錢（資金）在手就是惡

，沒錢的就是善良？背後還不是貧富差距（即無限量寬）帶來的後遺症吧！最近，又傳出有大型

資金牽涉其中，謠傳有基金是幕後黑手，若屬實那這些散戶戰勝大鱷的美便變成了散戶給利用了

成為幕後基金的棋子的醜了！事情變得不美了之餘道德高地對換了！



筆者看這只是大鱷與大鱷大戰，只是有一方大鱷能成功鼓動大量散戶協助吧了！讀者會說

「不會吧」要控制或策動４００萬人一起行動幾乎不可能吧！筆者也希望是想多了，但參考了英

國公投「脫歐」勝出的經驗（Ｄｏｍｉｎｉｃ Ｃｕｍｍｉｎｇｓ的故事，可參考筆者去年７月

末「成功男人背後的男人」一文），其實並非無可能。當你在互聯網上看到一則新聞或評論，開

頭並沒有太留意及思考其真實性（不會相信！），後再被推送另一新聞或評論，描述的觀點一致

，你開始注意並思考（那我就會半信半疑了！）。後當你再受到類似的文章且可能是你經常閱讀

及信任來源，你開始相信了（那我就不得不相信了！）。恐怖的是，過程中你甚少會碰到相反的

言論，因「他們」會為你把關。如此，一個好的服務便成了「有心人」的工具了。至此，甚麼是

「謠言」相信已變得模糊，難以判斷！



ＧＭＥ事件亦反映了當前金融市場的動盪，筆者不厭其煩的重複忠告在環球流動性氾濫下，

資產泡沫會愈來愈嚴重且市場波幅將有增無減。今年的投資策略還是謹慎點為上，投資組合內宜

投放若干份額於避險的資產，如黃金。想進取一點的讀者可考慮「啞鈴式投資」

（Ｂａｒｂｅｌｌ），即在投放避險資產同時投放一定份額在波幅較大的資產，如增長型股票等

。但切記切記做足功課，多看不同專家對市場的分析來尋找較好的如實時機。那個專家最好自己

找，避免互聯網推送諮詢，並間中讀一些平時不常讀的專家文章，以避免聽的都是「有老虎之說

」。建議看四篇評論文章或以上，因「三人成虎」！（最後這點是開開玩笑而已）



互聯網如水，能載舟亦能覆舟，今年將會風高浪急，這個牛市不太易！在此跟讀者拜個早年

（其實自上周三（３日）過了立春已踏入牛年了），希望股票長牛，讀者出入平安！牛轉乾坤！

最緊要身體健康，百毒不侵，牛咁好力！



＊本周策略＊



離岸人民幣：早前建議候高於６﹒５０００沽出美元兌離岸人民幣已成交，目標６﹒４０００，

止蝕６﹒６０００。



英鎊：早前建議候高於１﹒３６８０沽出英鎊兌美元已成交，目標１﹒３４００，止蝕

１﹒３８００。



歐元：本周建議候高於１﹒２２００沽出歐元兌美元，目標１﹒２０００，止蝕１﹒２３５０。



加元：本周建議候低於１﹒２６６０買入美元兌加元，目標１﹒２８２０，止蝕１﹒２５５０



《招商永隆銀行司庫 蕭啟洪》

