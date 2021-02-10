《政經脈搏－許照中》沽空機構先沽空後唱淡，絕非公平交易模式

《政經脈搏》美國股市的這個所謂成熟而有效率的市場，在前總統特朗普的肆意干擾之下，

本來已經是亂了綱本，見笑全球投資者眼前，早前紐約交易所宣布不跟隨行政命令對三家受制裁

的中國與電訊業務有關企業進行除牌，令有關企業股價受刺激急升之後，相隔一天卻又改變主意

，宣布繼續對有關企業進行除牌，這種朝令夕改，毫不負責任的行為，已令其公信力嚴重受損，

而更甚者，便是周來在美國股市上演的散戶投資者群起與淡水大鱷惡鬥，以Ｒｏｂｉｎｈｏｏｄ

為首的多家交易商又疑似為保大鱷利益，索性關掉了散戶發盤開倉的大門，讓散戶只能發盤平倉

的鬧劇，充分顯示這個所謂的成熟和具公信力的市場，已經被弄的爛透透。



這次事情發生在一家已經營多年的視像遊戲零售商ＧａｍｅＳｔｏｐ（美股ＧＭＥ）的股份

的身上，事緣包括香港等沽空機構於今年１月中的時候相繼發表了唱淡該公司股價的報告，力指

該股近４０美元的價格估值太高，應該只值２０美元，並進行造空該公司股份，此事立即引起一

個網絡上名為「押注華爾街（Ｗａｌｌ Ｓｔｒｅｅｔ Ｂｅｔｓ）」的散戶群組作出反擊，呼

籲網友入市支持ＧＭＥ股價，ＧＭＥ股價因此被炒高約十多倍至一度曾見每股４００美元以上，

令一眾沽空的對沖基金無法及時補倉，損失以千億美元計，成為一直無往不利的沽空機構及追隨

他們的對沖基金承受了一次所未有遭遇過的滑鐵盧，損失慘重。



＊ＧＭＥ風暴或引發集體訴訟＊



事情更加詭異者是眼看沽空對沖基金大戶敵不過散戶的圍攻，損失慘重，多家美資網上券商

在前周四於未有通知之下突然關閉了客戶入市開倉有關股份的大門，客戶只能夠平倉，令ＧＭＥ

股價大幅回落，後經投訴於前周五才重新恢復准許客戶開倉買入，但這一下子又導致大批入市散

戶蒙受損失，因而向美國證交會投訴，認為交易不公，甚至表示會提出集體訴訟，追討賠償損失

。



Ｒｏｂｉｎｈｏｏｄ等券商此一舉動被認為是有偏袒基金大戶，助其脫困之嫌，無論是真是

假，但他們決定關閉客戶開倉買入有關股份的渠道，只許賣出平倉的行為，卻已經嚴重歪離了自

由巿場，公平交易的原則，對美國證券交易市場的公信力又一次造成重大的損害，而且更令人匪

夷所思的是，便是這樣的混亂而且有欠公平的事情，竟然可以發生在這個號稱成熟而且有效率，

一向是全球金融股市馬首是瞻的市場的身上。



＊先沽空後唱淡與內幕交易同出一轍＊



說到「公平交易」，這次被散戶群起「教訓」的沽空機構一直以來先在市場進行沽空，後發

沽空報告唱淡的做法，從來都已經是個絕對不公平的交易模式，在證券交易市場，擁有內幕消息

而進行買賣無論是因此獲利或因此虧損，同樣都是觸犯「內幕交易」的行為，會受到懲罰甚至會

被判坐牢，可是沽空機構在先行沽空股份，繼而發表唱淡報告，製造恐慌令持股人士拋售，推低

股價藉此補倉圖利的行為，卻是從來得到監管機構的認許，沒有受到質疑，這個情況其實也是證

券交易市場長期以來存在的一項有欠公允的現象。



事實上，擁有一份唱淡某股份的研究報告而先沽貨後發表有關報告，它跟擁有某股份的「內

幕消息」而先入貨然後等有關消息公布圖利，在我看來都是同出一轍，可惜監管單位的大人們卻

不以為然，從來沒有考慮立法阻止，這次美股散戶抖集起來群起跟唱淡的沽空基金大戶比拼，令

基金大戶損失慘重，也算是代表了監管單位和投資散戶所給沽空機構的一個教訓。

《六福金融主席兼行政總裁 許照中》

（本文只屬作者個人意見，並不代表作者所屬任何機構之立場）

