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即市新聞

10/02/2021 14:40

《政經脈搏－許照中》沽空機構先沽空後唱淡，絕非公平交易模式

　　《政經脈搏》美國股市的這個所謂成熟而有效率的市場，在前總統特朗普的肆意干擾之下，
本來已經是亂了綱本，見笑全球投資者眼前，早前紐約交易所宣布不跟隨行政命令對三家受制裁
的中國與電訊業務有關企業進行除牌，令有關企業股價受刺激急升之後，相隔一天卻又改變主意
，宣布繼續對有關企業進行除牌，這種朝令夕改，毫不負責任的行為，已令其公信力嚴重受損，
而更甚者，便是周來在美國股市上演的散戶投資者群起與淡水大鱷惡鬥，以Ｒｏｂｉｎｈｏｏｄ
為首的多家交易商又疑似為保大鱷利益，索性關掉了散戶發盤開倉的大門，讓散戶只能發盤平倉
的鬧劇，充分顯示這個所謂的成熟和具公信力的市場，已經被弄的爛透透。
　
　　這次事情發生在一家已經營多年的視像遊戲零售商ＧａｍｅＳｔｏｐ（美股ＧＭＥ）的股份
的身上，事緣包括香港等沽空機構於今年１月中的時候相繼發表了唱淡該公司股價的報告，力指
該股近４０美元的價格估值太高，應該只值２０美元，並進行造空該公司股份，此事立即引起一
個網絡上名為「押注華爾街（Ｗａｌｌ　Ｓｔｒｅｅｔ　Ｂｅｔｓ）」的散戶群組作出反擊，呼
籲網友入市支持ＧＭＥ股價，ＧＭＥ股價因此被炒高約十多倍至一度曾見每股４００美元以上，
令一眾沽空的對沖基金無法及時補倉，損失以千億美元計，成為一直無往不利的沽空機構及追隨
他們的對沖基金承受了一次所未有遭遇過的滑鐵盧，損失慘重。

＊ＧＭＥ風暴或引發集體訴訟＊
　
　　事情更加詭異者是眼看沽空對沖基金大戶敵不過散戶的圍攻，損失慘重，多家美資網上券商
在前周四於未有通知之下突然關閉了客戶入市開倉有關股份的大門，客戶只能夠平倉，令ＧＭＥ
股價大幅回落，後經投訴於前周五才重新恢復准許客戶開倉買入，但這一下子又導致大批入市散
戶蒙受損失，因而向美國證交會投訴，認為交易不公，甚至表示會提出集體訴訟，追討賠償損失

　
　　Ｒｏｂｉｎｈｏｏｄ等券商此一舉動被認為是有偏袒基金大戶，助其脫困之嫌，無論是真是
假，但他們決定關閉客戶開倉買入有關股份的渠道，只許賣出平倉的行為，卻已經嚴重歪離了自
由巿場，公平交易的原則，對美國證券交易市場的公信力又一次造成重大的損害，而且更令人匪
夷所思的是，便是這樣的混亂而且有欠公平的事情，竟然可以發生在這個號稱成熟而且有效率，
一向是全球金融股市馬首是瞻的市場的身上。

＊先沽空後唱淡與內幕交易同出一轍＊

　　說到「公平交易」，這次被散戶群起「教訓」的沽空機構一直以來先在市場進行沽空，後發
沽空報告唱淡的做法，從來都已經是個絕對不公平的交易模式，在證券交易市場，擁有內幕消息
而進行買賣無論是因此獲利或因此虧損，同樣都是觸犯「內幕交易」的行為，會受到懲罰甚至會
被判坐牢，可是沽空機構在先行沽空股份，繼而發表唱淡報告，製造恐慌令持股人士拋售，推低
股價藉此補倉圖利的行為，卻是從來得到監管機構的認許，沒有受到質疑，這個情況其實也是證
券交易市場長期以來存在的一項有欠公允的現象。
　
　　事實上，擁有一份唱淡某股份的研究報告而先沽貨後發表有關報告，它跟擁有某股份的「內
幕消息」而先入貨然後等有關消息公布圖利，在我看來都是同出一轍，可惜監管單位的大人們卻
不以為然，從來沒有考慮立法阻止，這次美股散戶抖集起來群起跟唱淡的沽空基金大戶比拼，令
基金大戶損失慘重，也算是代表了監管單位和投資散戶所給沽空機構的一個教訓。
《六福金融主席兼行政總裁　許照中》
（本文只屬作者個人意見，並不代表作者所屬任何機構之立場）

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