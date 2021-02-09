《華峰論證－張華峰》股票印花稅加不得！

《華峰論證》這星期五（１２日）就是大年初一，先在這裏向各位拜個早年，祝願今年牛年

股市牛氣沖天，大家在股市賺得盤滿砵滿。



準備踏入牛年，股民就當然希望牛年股市可以繼續暢旺，但實際上一踏入牛年不久，即２月

２４日，將會是考驗港股的第一關。該日為財政司司長陳茂波公布最新一份財政預算案，早前有

立法會議員，先後建議政府增加股票印花稅率，甚至提出「加一倍，每１萬元加多１０蚊」，更

有前財經高官高調支持增加股票印花稅但又講不出有力的理據，背後理由確實不得而知，難怪他

在任之時香港股市一沉不起，更搞出「仙股事件」！



由於政府增加印花稅的消息甚囂塵上，繼早前我親自會見陳司長遞交業界的反對信之後，上

星期我再聯同十多位業界社團資深代表，親自與財經事務及庫務局副局長陳浩濂會面表達訴求，

同心一致強烈反對政府增加股票印花稅的立場。



一般普羅大眾沒有金融市場經營經驗的人，眼見近日港股成交暢旺，認為投資者不介意增加

印花稅是大錯特錯的想法。散戶每日用數萬元去賺取一千幾百元的差價，如果要再扣除幾十元印

花稅的加幅，他們只能被逼離場。我形容為「不切實際」，甚至是「殺雞取卵」，絕非無的放矢

。



近月成交額顯著上升，最主要是美國的霸道行徑促使中概股紛紛回流香港股票市場，加上國

家隊積極支持被打壓的中資股票，讓交投氣氛稍為回升。萬一此時提出增加股票印花稅，那怕只

是加十分之一，亦必定會加重投資者的交易成本。積極參與市場的短線投機者，必然首先大幅降

低買賣頻率，同時會影響到基金公司對沖盤減少，交易額亦必顯著下降，直接影響巨企來港掛牌

的吸引力，屆時政府印花稅收入不增反減。



過去已經有不少實例證明，增加股票印花稅對市場會帶來沉重打擊。最近一次是發生在

２００７年，內地宣布調高股票印花稅２倍之多，觸發Ａ股翌日市值蒸發１﹒２萬億元人民幣。

台灣亦發生過類似的事件，在上世紀９０年低初提出研究資本增值稅，亦觸發沽貨潮，讓台灣當

局急急撤回有關建議。



而近日大市成交增加，其實主要都是集中在大行，數據顯示衍生產品佔約２５％、北水南下

資金佔１５％，實際上現時成交未能惠及中小券商。如果增加股票印花稅，事必會令大市成交額

大幅萎縮，削弱市場競爭力，對香港國際金融中心造成重大傷害。近期政府正努力爭取擴大互聯

互通及增加額度，而北水近年顯著增加，香港現時的印花稅率已經是內地的一倍，提出加印花稅

的話等同加大內地投資者的交易成本，這等同要內地股民為特區政府「填氹」！



再者，香港股市的交易成本中，印花稅是世界幾個主要金融中心佔比已經是最高，而且遠遠

多過經紀佣金收入。業界從業員自從取消最低佣金制度以來，亦從來沒有追數政府兌現當年答應

取消最低佣金制後，也會下調印花稅的承諾，實際上是我們一班為香港金融證券業奮鬥幾十年的

經紀，深深體會到股票印花稅對維持政府穩健的財政狀況的重要性，對生活困苦的低下層市民有

莫大的幫助，業界能對社會作出貢獻亦感到自豪。



筆者想重申，在環球主要股市都出現下調印花稅率以增加競爭力的環境之下，今時今日香港

的股票印花稅率，卻是多個主要市場的最高水平。這時候高叫「增加印花稅」這口號的人，實在

應該好好諮詢我們１６萬從業員的意見，又或者細心聆聽本港二百多萬投資者的心聲吧！

《立法會金融服務界議員 經濟民生聯盟副主席張華峰》

