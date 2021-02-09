  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

09/02/2021 11:50

《華峰論證－張華峰》股票印花稅加不得！

　　《華峰論證》這星期五（１２日）就是大年初一，先在這裏向各位拜個早年，祝願今年牛年
股市牛氣沖天，大家在股市賺得盤滿砵滿。
　
　　準備踏入牛年，股民就當然希望牛年股市可以繼續暢旺，但實際上一踏入牛年不久，即２月
２４日，將會是考驗港股的第一關。該日為財政司司長陳茂波公布最新一份財政預算案，早前有
立法會議員，先後建議政府增加股票印花稅率，甚至提出「加一倍，每１萬元加多１０蚊」，更
有前財經高官高調支持增加股票印花稅但又講不出有力的理據，背後理由確實不得而知，難怪他
在任之時香港股市一沉不起，更搞出「仙股事件」！
　
　　由於政府增加印花稅的消息甚囂塵上，繼早前我親自會見陳司長遞交業界的反對信之後，上
星期我再聯同十多位業界社團資深代表，親自與財經事務及庫務局副局長陳浩濂會面表達訴求，
同心一致強烈反對政府增加股票印花稅的立場。
　
　　一般普羅大眾沒有金融市場經營經驗的人，眼見近日港股成交暢旺，認為投資者不介意增加
印花稅是大錯特錯的想法。散戶每日用數萬元去賺取一千幾百元的差價，如果要再扣除幾十元印
花稅的加幅，他們只能被逼離場。我形容為「不切實際」，甚至是「殺雞取卵」，絕非無的放矢

　
　　近月成交額顯著上升，最主要是美國的霸道行徑促使中概股紛紛回流香港股票市場，加上國
家隊積極支持被打壓的中資股票，讓交投氣氛稍為回升。萬一此時提出增加股票印花稅，那怕只
是加十分之一，亦必定會加重投資者的交易成本。積極參與市場的短線投機者，必然首先大幅降
低買賣頻率，同時會影響到基金公司對沖盤減少，交易額亦必顯著下降，直接影響巨企來港掛牌
的吸引力，屆時政府印花稅收入不增反減。
　
　　過去已經有不少實例證明，增加股票印花稅對市場會帶來沉重打擊。最近一次是發生在
２００７年，內地宣布調高股票印花稅２倍之多，觸發Ａ股翌日市值蒸發１﹒２萬億元人民幣。
台灣亦發生過類似的事件，在上世紀９０年低初提出研究資本增值稅，亦觸發沽貨潮，讓台灣當
局急急撤回有關建議。
　
　　而近日大市成交增加，其實主要都是集中在大行，數據顯示衍生產品佔約２５％、北水南下
資金佔１５％，實際上現時成交未能惠及中小券商。如果增加股票印花稅，事必會令大市成交額
大幅萎縮，削弱市場競爭力，對香港國際金融中心造成重大傷害。近期政府正努力爭取擴大互聯
互通及增加額度，而北水近年顯著增加，香港現時的印花稅率已經是內地的一倍，提出加印花稅
的話等同加大內地投資者的交易成本，這等同要內地股民為特區政府「填氹」！
　
　　再者，香港股市的交易成本中，印花稅是世界幾個主要金融中心佔比已經是最高，而且遠遠
多過經紀佣金收入。業界從業員自從取消最低佣金制度以來，亦從來沒有追數政府兌現當年答應
取消最低佣金制後，也會下調印花稅的承諾，實際上是我們一班為香港金融證券業奮鬥幾十年的
經紀，深深體會到股票印花稅對維持政府穩健的財政狀況的重要性，對生活困苦的低下層市民有
莫大的幫助，業界能對社會作出貢獻亦感到自豪。
　
　　筆者想重申，在環球主要股市都出現下調印花稅率以增加競爭力的環境之下，今時今日香港
的股票印花稅率，卻是多個主要市場的最高水平。這時候高叫「增加印花稅」這口號的人，實在
應該好好諮詢我們１６萬從業員的意見，又或者細心聆聽本港二百多萬投資者的心聲吧！
《立法會金融服務界議員　經濟民生聯盟副主席張華峰》

【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈豐富獎品！► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
FOCUS09/02/2021
【FOCUS】BB出生大縮水　老齡社會亦有金
中國故事09/02/2021
【深圳樓瘋】政府首創參考價強調控　深圳二手放盤價變「404」
開市Good Morning09/02/2021
《開市Good Morning》熊麗萍：百勝中國有追落後條件
中國故事08/02/2021
《神州經脈》中美高級官員通電　反壟斷指南出爐　A場收升成交弱
剖析天下08/02/2021
【大國博弈】張少威:中美或仿1993年「APEC外交」破僵局
FOCUS08/02/2021
【FOCUS】1.9萬億美元障礙掃　民主黨內分歧漸顯
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞Green Common OmniPork Strip 新肉絲

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得AQ多功能健康科技水體驗裝及$50 AQ現金券

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>