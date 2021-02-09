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即市新聞

09/02/2021 14:39

《ＥＴＦ透視－陳承冲》中國消費增長後勁足，農村市場潛力料釋放

　　《ＥＴＦ透視》中國龐大的人口基數帶來了巨大的消費市場，尤其隨著農村人口收入不斷增
加，他們的消費意願正逐步增強，消費升級的趨勢也開始顯現，這些都為中國消費領域保持高增
長創造了條件。
　　農村市場的潛力巨大。２０１９年，中國農村人口和勞動力佔總人口和勞動力的比重分別為
５６％和６３％，在收入和消費方面分別貢獻了３９％和３７％。近年來，他們的消費有不斷提
升的傾向，農村人口的儲蓄率從２０１５年的４１％下降到３７％。
　　即使在去年受疫情影響的情況下，農村消費仍然錄得正增長。中國國家統計局的數據顯示，
２０２０年，城鎮居民人均消費支出２７００７元，同比下降３﹒８％；而農村居民人均消費支
出１３７１３元，同比增長２﹒９％。

＊政策支持＊

　　從政策層面看，中國近年來出臺了一系列促進消費的政策。最新措施來自商務部和發改委等
十二個部門去年底聯合下發的文件。文件指出，要通過完善農村流通體系、加快發展鄉鎮生活服
務和優化農村消費環境，來補齊農村消費短板弱項，促進釋放農村消費潛力。
　　中國今年還將開展新一輪新能源汽車下鄉活動，出臺更多使用環節優惠政策，進一步拉動私
人消費。與１１年前的汽車下鄉不同的是，此次下鄉的汽車體現了消費升級，新能源汽車也成為
先鋒。
　　我們認為，農村市場消費潛力的釋放將推動國內消費增長進入新階段，是實現雙循環戰略並
以內循環為主的重要途經。強勁的消費增長勢頭也為該領域帶來豐富的投資機會，我們看好投資
消費板塊的主題式交易所買賣基金。《未來資產環球投資ＥＴＦ產品專員　陳承冲》

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