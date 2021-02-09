《股壇解碼－戴名》散戶任人魚肉，瑞聲科技（２０１８）光環不再

《股壇解碼》上周市場ｇｏｓｓｉｐ嘅ＧａｍｅＳｔｏｐ（ＧＭＥ）散戶夾爆大戶淡倉風光

不再，前一周才創下天價４８３美元的ＧＭＥ股價離奇散水，上周曾經試過一晚大挫逾四成跌穿

５４美元，相當於從高跌近九成，當晚盤後更加跌勢未止再挫８％，不過紐約對沖基金

Ｓｅｎｖｅｓｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ就真金白銀袋袋平安超過７億美元，散戶應是時候夢醒

了，所謂的散戶打敗大戶是天方夜潭，或者可以話大戶擺咗散戶上枱，搵散戶夾高俾佢沽，其後

Ｒｅｄｄｉｔ上提議的白銀行情再度出現類似情況，Ｒｅｄｄｉｔ這推手是否真的是散戶起義還

是別有用心，大家心照不宣。道指期權淡倉愈積愈多，道指上周收報３１１４８點相距之前預測

的短期頂部３１８００點只是一步之遙，投資者要趁機離場。



＊接二連三＊



網上流傳繼緬甸後，菲律賓可能會是第二個暫停一帶一路項目的國家，這是在拜登上台後傳

聞擱置一帶一路項目的第二個國家，當中是政治還是經濟原因不得而知，但在全球經濟環境下行

的情況下，各國除了面對提振經濟的壓力更要遭受疫情的打擊，大型基建項目剎停也無可厚非，

但何時復工真的遙遙無期，停工將帶來失業率飆升和原材料產能過剩的情況出現，下一波新興市

場的金融危機已愈來愈近。



＊禍不單行＊



繼海航集團申請破產後，上周另一地產巨頭華夏幸福出現債務違約，據消息報道截至

２０２０年第三季為止，華夏幸福的債務超過３０００億，短期（一年內到期）債務也超過

１０００億，當中兩大債權人分別是平安（佔約５４０億）和工商銀行，當中平安

（０２３１８）本身亦是華夏幸福的第二大單一股東，現在平安和工商銀行（０１３９８）牽頭

追債，給人感覺是平安自己打自己，至於華夏幸福的債務撥備必會影響平安和工商銀行的業績表

現，在未來一年估計會有更多同類的黑天鵝出現，２０２１年將是國內金融系統接受重大考驗的

一年，投資者勿過分樂觀。



＊雪擁藍關＊



港股上周一（１日）急升６００點，然後周二（２日）裂口小幅高開後全周高位橫行，牛熊

證街貨稍稍升至６９：３１的比例，牛證街貨上升加上橫行走勢，相信恆指的走勢已行人止步，

短線阻力位應該在２９４５０點。下跌目標維持在２６０００點。



＊股票簡評＊



瑞聲科技（０２０１８）從事生產和出售動圈器件（包括微型揚聲器模組、受話器及揚聲器

）、觸控馬達及無線射頻結構件、微機電系統器件及其他產品（包括光學器件、傳統麥克風耳機

），產品主要應用於智能手機、掌上型電腦、可穿戴裝置和筆記型電腦，ＡＰＰＬＥ為集團其中

一個主力客戶，是名符其實的蘋果影子股。

截至去年（２０２０年）９月為止的九個月，瑞聲科技的營業額只輕微下跌１﹒８％，整體

毛利下降約１９％但股東應佔溢利卻下降接近４９％有點奇怪，加上ｉＰｈｏｎｅ最新一輪的銷

情並不暢旺，相信瑞聲科技最後一季的業績應該是持續走低，對比集團頭６個月和９個月的業績

，投資者可以很明顯看到盈利和毛利雙雙出現明顯下滑，在更嚴峻的第四季相信不會有奇績出現

，所以預期瑞聲科技的全年業績可能出現近年來少見的倒退，加上ｉＰｈｏｎｅ的一代不如一代

，一眾果粉們少了追款的衝動，這樣更為集團未來的業績響起警號，雖然集團努力尋找其他品牌

客戶，但要找一個量價齊高的客戶談何容易，保守估計瑞聲科技未來兩年的業績會陸續出現不同

程度的倒退，而且集團的資產負債比率開始出現輕微上升，日後進一步惡化的可能性非常高，有

貨在手的投資者宜趁高減持，待股價回落至３５元附近才考慮買入。《資深市場人士 戴名》



＊ 以上觀點僅為個人對市場的看法，並非任何投資勸誘或建議。

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