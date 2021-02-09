【新冠肺炎】賀一誠與澳門官員接種新冠疫苗

《經濟通通訊社９日專訊》澳門今日展開新型冠狀病毒疫苗接種計劃，行政長官賀一誠早上

到仁伯爵綜合醫院注射首劑國藥新冠疫苗，他表示，注射時無特別感覺，必定會按時注射第二劑

疫苗，其餘問責官員之後也相繼注射。



＊若有不良反應，衛生局會負責所有醫療＊



澳門前線醫護、院舍職工、航空人員等高風險職業，以及要往外地人士等，今早可以開始接

種國藥疫苗，至於普通市民，明天中午起可預約，最快本月２２日起免費接種。若接種人士有不

良反應或副作用，衛生局會負責所有醫療。

澳門日前接收首批共約１０萬劑國藥新冠疫苗，仁伯爵綜合醫院醫務主任羅奕龍表示，雖然

國藥部分臨床報告未刊登在醫藥期刊，但疫苗經國家藥監局批准，具備在內地註冊上市條件，相

信已充分參考原始科學數據，認為市民不用過份擔心



＊羅奕龍：市民不用過份擔心＊



羅奕龍日前表示，國藥疫苗兩劑之間的接種時間建議相隔３－４星期，從一般人體接種第１

劑疫苗後產生的免疫反應，過一些時間再刺激身體，讓免疫系統記憶加強，而選擇４個星期後才

接種第２劑疫苗，是根據過去其他疫苗的接種經驗，若相隔時間較長，疫苗加強效果可能會更好

。

截至２月８日，澳門從未出現新冠肺炎病毒社區傳播，已連續３１６天無本地病例報告，連

續２天沒有新增病例報告。（ｃｌ）

