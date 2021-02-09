【企業盈喜】香港資源控股（２８８２）料中期虧轉盈賺一千萬元

《經濟通通訊社９日專訊》香港資源控股（０２８８２）發盈喜。預期截至去年１２月底止
６個月純利將扭虧為盈，錄盈利１０００萬元，而２０１９年同期虧損為３８００萬元。
預期虧轉盈主要歸因於成本節約措施（包括但不限於減少薪金及租金支出）；獲得香港政府
的「保就業」計劃補貼；融資成本下降；人民幣升值所產生的匯兌收益；及集團可換股債券公平
值變動所產生的收益。（ｓｌ）
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