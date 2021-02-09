【新冠肺炎】佐敦及深水埗受限區域共７５人未接受強檢而遭罰款

《經濟通通訊社９日專訊》香港政府完成在佐敦文英樓和深水埗恆安樓受限區域的強制檢測
工作，並無發現確診個案，其中佐敦文英樓有７０人被發現未接受強制檢測，而深水埗恆安樓則
有５人未檢測，各人被罰款５０００元。
上述兩個受限區域共１５４０人接受檢測，共有超過２８０戶無應門，政府在有關單位外張
貼告示，呼籲有關住戶盡快聯絡。（ｃｌ）
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