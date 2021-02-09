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09/02/2021 07:53

【企業盈喜】建滔集團（００１４８）料全年純利增逾３５％

　　《經濟通通訊社９日專訊》建滔集團（００１４８）公布，預期截至去年１２月３１日止年
度純利按年增長超過３５％，至４１﹒７７億元。
　　該集團指，純利增長主因覆銅面板及印刷線路板的產品銷售單價及毛利率於去年下半年增長
，以及住宅物業銷售所錄純利按年大升。
　　該集團於３月底前公布業績。（ｗｈ）

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