《日入而息》歐冠昇任港交所ＣＥＯ，九倉財團逾７２億奪山頂地皮



《今天重點》﹡港交所（００３８８）委任歐冠昇為行政總裁，任期三年；史美倫稱歐冠昇

能助港交所再創佳績及推動本港國際金融中心發展；李小加稱相信歐冠昇將

成優秀的港交所行政總裁

﹡九倉財團以７２﹒５億奪山頂文輝道住宅地，呎價新高

﹡林鄭稱人大常委定明雙重國籍人士在港失外國領事保護；通識改革非國民教

育，冀社會客觀持平看待改革

﹡林鄭稱爭取農曆年後安排學校有序復課，部分處所重開；疫情有緩和跡象，

籲市民齊心達致清零目標；盡快推免費全民接種疫苗，冀市民客觀科學看待

﹡內地１月人民幣貸款增３﹒５８萬億元，創歷史新高；內地１月末Ｍ２增

９﹒４％低預期，Ｍ１增１４﹒７％；內地１月社融增量５﹒１７萬億人幣

，創歷史次高



《即日市況》﹡港股升１５６點收２９４７６點，北水暫停主板成交少近２０％



《深滬股市》﹡滬指暴升２％收復三千六，茅台市值破三萬億賀新春



《美元匯價》﹡美匯若低於９０﹒５０要小心；歐元最新報１﹒２１００╱０３，日圓最新

報１０４﹒６７╱６９



《公司業績》﹡華虹半導體（０１３４７）去年第四季純利按年升６６﹒５％至４３６１萬

美元

﹡藍光嘉寶服務（０２６０６）料全年總收入增３０％



《公司資訊》﹡據報快手（０１０２４）獎勵每位員工１００股，市值約３萬元

﹡南方東英科創板５０指數ＥＴＦ（０３１０９）明上市

﹡傳諾輝健康（０６６０６）擬上限定價，集資逾２０億

﹡中生製藥（０１１７７）帕立骨化醇注射液獲藥監局頒發註冊證書；抗炎鎮

痛產品獲頒藥品補充申請批准通知書

﹡中駿集團（０１９６６）１月合同銷售額按年升６１％至逾８１億元人民幣

﹡吉輝（０８０２７）擬配售９６００萬股，淨籌千四萬經營分包業務

﹡馬時亨稱擔心康宏（０１０１９）業績轉差，將繼續為股東維權

﹡恆泰裕（０８０８１）出售澳洲克里夫蘭酒莊業務，作價４００萬澳元

﹡港交所（００３８８）委任歐冠昇為行政總裁，任期三年；史美倫稱歐冠昇

能助港交所再創佳績及推動本港國際金融中心發展；李小加稱相信歐冠昇將

成優秀的港交所行政總裁

﹡電訊盈科（００００８）Ｖｉｕ去年付費用戶按年升４７％，訂閱收益升

６２％

﹡劉鑾雄夫婦與天下一集團合拍５部港產電影，投資額１５００萬元

﹡數碼文化（０８１７５）與中網載線合作，創建代幣於區塊鏈儲存數據

﹡華潤置地（０１１０９）１月收購３幅土地，涉資３３﹒７億元人民幣；華

潤置地１月合同銷售金額按年升１１９﹒４％至２４２﹒１億人幣

﹡勵晶太平洋（００５７５）Ｓｅｎｓｔｅｎｄ之臨床試驗審批獲進行正式審

閱

﹡大成食品（０３９９９）韋俊賢獲委任為董事會主席及執行董事

﹡證監會表示中國波頓（０３３１８）股權高度集中，股價可能大幅波動

﹡友佳國際（０２３９８）１月銷售金額按年升４８％至９１５０﹒４萬元人

民幣



《國企紅籌》﹡中國電信（００７２８）已審議批准核心骨幹人員股票增值權授予方案

﹡新天綠色能源（００９５６）１月發電量按年增加８５％



《神州民企》﹡騰訊（００７００）《英雄聯盟手遊》等３３款進口網遊獲遊戲版號；騰訊

回應博泰車聯網反壟斷舉報：去年已就商標侵權提訴



《中國要聞》﹡機構料１月ＣＰＩ同比持平，ＰＰＩ一年來首次轉正

﹡機構料１月人民幣新增貸款３﹒５萬億元，創歷史新高

﹡威馬汽車與多家銀行及機構達成１１５億元合作協議

﹡雀巢表示在中國生產並販售的嘉寶嬰兒食品安全無虞

﹡華晨集團擬與寶馬擴大合作，探討在瀋陽生產更多車型

﹡新華社評特斯拉被約談：不能隨意敷衍，要有實際行動

﹡合譽等多家配資公司被查，東方日升股價一個月跌五成

﹡中證監打擊制度套利賺快錢亂象

﹡信託監管工作會議召開：繼續壓降信託通道業務規模

﹡習近平將視頻主持中國 中東歐國家領導人峰會

﹡１月內地手機出貨量增近９３％，５Ｇ出貨量創月度高

﹡中汽協表示上月新能源汽車銷量按年增２﹒３８倍

﹡內地１月旅客運輸量不足去年同期六成，貨運量增一成

﹡抖音及其海外版佔據１月全球移動應用收入榜首

﹡國家郵政局表示１月快遞發展指數增速創７個月新高

﹡內地首發碳中和債券涉６４億元，專項用於碳減排項目

﹡人行貨幣政策穩字當頭，今逆回購利率持平收水３００億；１月末社融規模

存量增１３％至２８９﹒７萬億

﹡美軍航母群於南海執行聯合行動，中國重申將捍衛主權

﹡瑞幸咖啡與美國證交會就財務造假案達成和解

﹡騰訊遭博泰車聯網上汽通用五菱舉報，涉不合理限定交易

﹡深圳中介表示堅決執行參考價機制，敦促業主調整放盤價；深圳二手房掛牌

價不得超過參考價，銀行據參考價放貸

﹡海航控股料重整計劃中轉移債務不少於７２５億元人民幣

﹡任正非料拜登政府將考慮美國向中資企供貨商業利益

﹡中信行等擬本月２６日召開華夏幸福違約債持有人會議

﹡內地１月人民幣貸款增３﹒５８萬億元，創歷史新高

﹡內地１月末Ｍ２增９﹒４％低預期，Ｍ１增１４﹒７％

﹡內地１月社融增量５﹒１７萬億人幣，創歷史次高

﹡百度自動駕駛ＭａａＳ平台亮相廣州

﹡習近平稱中國和中東歐國家要深化綠色經濟等領域合作



《寶島快訊》﹡台灣１月外貿創單月新高，對大陸香港出口急增５７％

﹡傳台灣鴻海與裕隆擬於今年１０月推出首部電動巴士



《其他消息》﹡英國表示未必能向擁有英中雙重國籍者提供領事協助

﹡林鄭稱人大常委定明雙重國籍人士在港失外國領事保護；通識改革非國民教

育，冀社會客觀持平看待改革

﹡馮永業公職人員行為失當罪上訴被駁回

﹡終審法院裁定律政司上訴得直，黎智英被撤銷保釋

﹡據報首宗《港區國安法》案件將不設陪審團

﹡據報首宗國安法案件不設陪審團，林鄭強調依法辦事

﹡民建聯倡變革香港，曾鈺成稱不太看好改革，政府可不採納建議

﹡考評局宣布明年文憑試取消１０科校本評核，另精簡４科要求

﹡六個數碼電視節目台１２月起轉用新發射頻率，當局促市民作好準備

﹡本港中小企１月營商氣氛改善，惟飲食及零售業仍深陷收縮

﹡澳洲會計師公會料本年度錄得３０８０億元財政赤字

﹡貝萊德新亞太區主管表示香港繼續是卓越的金融中心

﹡公屋申請逾２５萬宗，平均輪候時間升至５﹒７年

﹡啟德最後一幅住宅地周四截標，中原料估值逾９７億

﹡深股通額度全日用２７﹒８億元；滬股通額度全日用２５﹒１億元，陸股通

淨流入２６億

﹡匯豐與ＨＫＴＶｍａｌｌ合作，利用商業數據簡化商戶融資

﹡李嘉誠認購加拿大遠程醫療公司ＷＥＬＬ Ｈｅａｌｔｈ新股

﹡涉嫌隧道內駕駛電動滑板車，新西蘭籍車手被捕

﹡羅兵咸永道料本港今年零售總額３７６０億元，按年升１５％

﹡萬事達卡夥ＳＡＰ Ｃｏｎｃｕｒ提供自動化開支及帳單管理方案

﹡ｔｉｉｐｓ將於農曆新年期間推出「以黃金派利是」服務

﹡畢馬威料香港保險公司今年將推進數碼化及產品創新

﹡九巴購４０部歐盟第六代三軸雙層ＣＢＵ巴士，涉１１１６萬英鎊



《其他消息》﹡本港新增２６宗確診５宗源頭不明，安泰復康中心爆疫

﹡威院８２歲女病人不治，累計１８７人染疫亡

﹡本港一名露宿者染疫

﹡衛健委表示核酸檢測無需掛號費，低風險地１０：１混檢

﹡佐敦及深水埗受限區域共７５人未接受強檢而遭罰款；深水埗恆安樓５人因

未強檢各被罰款５０００元

﹡林鄭稱爭取農曆年後安排學校有序復課，部分處所重開；疫情有緩和跡象，

籲市民齊心達致清零目標；盡快推免費全民接種疫苗，冀市民客觀科學看待

﹡港鐵已向亞博當值醫護提供近１﹒７萬張機場快線車票

﹡賀一誠與澳門官員接種新冠疫苗

﹡楊潤雄稱暫未見學校爆疫，強檢獲陰性結果前不能回校

﹡康希諾疫苗單劑總體保護率為６５﹒７％

﹡澳門衛生局表示約１３００名前線人員已預約接種疫苗

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