《華爾街內望》市場持續憧憬新刺激措施，納指七連漲破一萬四關口

《經濟通通訊社１０日專訊》市場持續憧憬新刺激措施，並由大型科技股轉投其他受惠刺激

方案的板塊，美股周二（９日）個股發展，當中納指七連漲再創新高，突破一萬四關口。

道指微跌９點或０﹒０３％，報３１３７５點。標指跌４點或０﹒１１％，報３９１１點。

納指漲２０點或０﹒１４％，報１４００７點。

拜登表示上周公布的經濟數據顯示，勞動力市場就業增長遜預期，反映華府需要推出更多援

助，以減弱疫情影響。

美國參議院民主黨領袖舒默則表示，民主黨將繼續努力尋找方法，把提高最低工資納入在未

來幾周推進的新紓困法案。

板塊方面，近期領漲的能源股跌１﹒５％，通訊服務股漲０﹒２％。蘋果、亞馬遜、

Ａｌｐｈａｂｅｔ等科技股初段走強，但及後因投資者更換組合配置而下跌，不過紐交所

ＦＡＮＧ＋ＴＭ指數亦創新高。

個股方面，玩具製造商美泰漲２﹒１％，電訊設備製造商思科跌０﹒９％。遊戲發行商

Ｔａｋｅ－Ｔｗｏ Ｉｎｔｅｒａｃｔｉｖｅ大跌６﹒１％，其季度銷售下降，而且沒有發布任

何新大型遊戲。

隨著馬斯克領導的特斯拉投資比特幣，讓投資者認為它可能會成為企業和基金經理的主流資

產類別，比特幣逼近五萬美元大關。

加密貨幣礦商Ｒｉｏｔ Ｂｌｏｃｋｃｈａｉｎ、Ｍａｒａｔｈｏｎ Ｐａｔｅｎｔ連續第

二天急升，分別暴漲２２％和１７％，但特斯拉股價跌１﹒６％。

十年期國債收益率變動不大，報１﹒１６４％，三十年期國債收益率報１﹒９５４％。

（ａｌ）

