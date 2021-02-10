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即市新聞

10/02/2021 07:50

《華爾街內望》市場持續憧憬新刺激措施，納指七連漲破一萬四關口

　　《經濟通通訊社１０日專訊》市場持續憧憬新刺激措施，並由大型科技股轉投其他受惠刺激
方案的板塊，美股周二（９日）個股發展，當中納指七連漲再創新高，突破一萬四關口。
　　道指微跌９點或０﹒０３％，報３１３７５點。標指跌４點或０﹒１１％，報３９１１點。
納指漲２０點或０﹒１４％，報１４００７點。
　　拜登表示上周公布的經濟數據顯示，勞動力市場就業增長遜預期，反映華府需要推出更多援
助，以減弱疫情影響。
　　美國參議院民主黨領袖舒默則表示，民主黨將繼續努力尋找方法，把提高最低工資納入在未
來幾周推進的新紓困法案。
　　板塊方面，近期領漲的能源股跌１﹒５％，通訊服務股漲０﹒２％。蘋果、亞馬遜、
Ａｌｐｈａｂｅｔ等科技股初段走強，但及後因投資者更換組合配置而下跌，不過紐交所
ＦＡＮＧ＋ＴＭ指數亦創新高。
　　個股方面，玩具製造商美泰漲２﹒１％，電訊設備製造商思科跌０﹒９％。遊戲發行商
Ｔａｋｅ－Ｔｗｏ　Ｉｎｔｅｒａｃｔｉｖｅ大跌６﹒１％，其季度銷售下降，而且沒有發布任
何新大型遊戲。
　　隨著馬斯克領導的特斯拉投資比特幣，讓投資者認為它可能會成為企業和基金經理的主流資
產類別，比特幣逼近五萬美元大關。
　　加密貨幣礦商Ｒｉｏｔ　Ｂｌｏｃｋｃｈａｉｎ、Ｍａｒａｔｈｏｎ　Ｐａｔｅｎｔ連續第
二天急升，分別暴漲２２％和１７％，但特斯拉股價跌１﹒６％。
　　十年期國債收益率變動不大，報１﹒１６４％，三十年期國債收益率報１﹒９５４％。
（ａｌ）

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