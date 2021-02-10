《運籌帷幄－梁業豪》應該追價買入快手嗎？清醒一點吧！

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３７﹒５％和４０％，

局勢則分別屬於向好和顯著向好。港股交投持續萎縮，市況一方面多會於窄幅內反覆上落，另一

方面卻會於突發消息入市時更容易觸發單邊市況。作為散戶投資者，還是暫時離場觀望，準備過

農曆年吧。近日ＧａｍｅＳｔｏｐ的股價波動曾經令投資者以為炒賣股票很容易獲取暴利，並將

不少應市經驗貧乏的散戶吸引到市場內。「趁低吸納」是他們圖利方程式，所持信念則為股價必

定會回升。

港股方面，快手（０１０２４）亦令散戶變得興奮，本周一（８日）股價低見２８３﹒００

元後立即引來大量買盤，昨天（９日）股價被買家合力推上３５２﹒００元，一個高於上市價

１１５﹒００元２﹒０６１倍的水平。筆者不敢斷言該位之上不會有再升空間，只想提醒大家風

險所在，畢竟其被納入各指數成分股的利好消息應早已被消化。於現水平仍追價買貨？真的沒有

更多值博率的圖利對象嗎？各位清醒一點吧！最低限度，我們應等候一個調整期出現。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（網誌：ｂｌｏｇ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

