《缸邊隨筆－石鏡泉》怎可做個有錢佬

《缸邊隨筆》每年，胡潤研究院都發表個中國當年的財富報告。２０２１年２月８日，胡潤

研究院發表了中國「２０２０年財富報告」。



報告統計，截至２０１９年底，中國擁有６００萬人民幣資產的「富裕家庭」總財富達

１４６萬億元，是中國當年ＧＤＰ的近１﹒５倍。這１４６萬億元中，擁有億元人民幣資產的「

超高淨值家庭」總財富為９４萬億元，佔比６４％，比上年擴大４個百分點。



報告顯示，千萬人民幣資產「高淨值家庭」中，企業主佔６０％，企業金領佔２０％，炒房

者和職業股民分別佔１０％。



職業股民在千萬資產人群中佔１０％，比上年增加５個百分點，現金及股票佔到其總財富的

６５％，但他們也平均擁有６００萬以上自住房產。



報告還顯示，炒房炒股者在億元人民幣資產「超高淨值家庭」中也有一席之地。在億元資產

人群中，企業主佔比７５％，企業資產佔其所有資產的６８％，他們擁有２０００萬的可投資資

產（現金及部分有價證券），房產佔他們總財富的１４％。炒房者佔比１５％，比上年增加了５

個百分點，房產投資佔到他們總財富的七成以上。職業股民在這部分人中的佔比增加５個百分點

到１０％，現金及股票佔到其總財富的八成以上，房產投資佔他們財富的１８％。



羡慕？炒樓炒股也可以炒出上億身家，所以不用羡慕，所以努力去炒啦！



億元富豪的生活如何？投資取向又如何？



＊股市賺錢不容易＊



假如你現在未炒出上億元身家，也一樣可以與億元富豪看齊，請觀看：



「賺一個億需要多久？」：

ｈｔｔｐｓ：╱╱ｗｗｗ﹒ｂｉｌｉｂｉｌｉ﹒ｃｏｍ╱ｖｉｄｅｏ╱ａｖ８０１２５９１２２

╱

投資於健康，因為有錢就惜命。而投資於健康可以花費很少，每天行一萬步便可以。



中國的股民以億計，但上億身家的股民，卻是萬中得一，因為在股市上賺錢並不容易。因為

股票可以閃崩，閃崩股中，有些罪不在己，而在於其在美的競爭對手，謂其侵權（被否認）。類

似的無端禍，在２０２１年之後，更要留意。



要炒股有成，就先要靠自己的實力，如果連股市的大勢、股票的微勢也理解不好，只是聽人

介紹的話，就想累積到財富就難了。



炒股，不是人人都可飲的一杯茶，有時真是只可臨淵羡魚，因為如不努力學好炒技，就是退

也結不到網。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

