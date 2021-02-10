《凱文隨筆－凱文》又是豺狼當道時，但歷史不會重演

《凱文隨筆－凱文》政治分析家常說，別聽政客說甚麼，要看他幹甚麼。法國總統馬克龍本

月６日在美國智庫「大西洋理事會」網上研討會上表示，不應與美國「拉幫結派」圍堵中國。乍

聽之下，法蘭西人不但生性浪漫，還具備獨立思維，一個「好」字總結；其言猶在耳之際，事隔

三天（９日），法國國防部長帕爾麗說，法國核潛艇「翡翠」和潛艇支援艦「塞納」近日前往南

海地區巡邏。他補充：「我們在南海進行了非凡的巡邏，充分證明了法國有能力與澳洲、美國和

日本戰略夥伴，在遙遠的地方，部署很長時間。」與此同時，美國也發聲明稱，目前部署在南海

的「羅斯福」和「尼米茲」兩艘航母在南海進行了聯合演習。



大節臨近，出現這幅場景，令人不禁想起香港當年在聖誕節淪陷，開始「三年零八個月」的

苦難歷史。以前跟一個二十多歲、極度祟洋、祟日的朋友談論世界局勢時，他一口斷言，日本侵

華的陳年舊事就別再提了，看到這等「豁達」的青少年，就是悲哀！



根據舊曆，充滿歷史陰霾的庚子年快過去了，將迎來辛丑年；兩個甲子前的庚子年，八國聯

軍到中國京城搶劫一空，清政府翌年簽了《辛丑條約》，辛丑年也沒有多好的回憶。



歷史好像在重演，一群豺狼又到中華家的大門口徘徊，還衣冠楚楚、厚顏無恥地說這是國際

水域，他們有航行自由，地球這麼大，他們偏偏選了中國海域航行，帶來的都是最具毀滅性的武

器，從來未見他們到俄羅斯海域去走一趟？俄羅斯這個戰鬥民族不會跟他們囉唆，膽敢走近，就

猛火將他們烤熟；據說，獲分配核彈的俄羅斯將領在動用這些國之重器時，也不需要再度請示批

准，這是豺狼絕對不敢走近俄羅斯家門，以及長期將俄羅斯人妖魔化的原因；俄羅斯政府清楚表

明，不管你西方國家用的是極其微當量的核武（因為美國近年在發展小型核彈，既易裝載，也易

管控殺傷範圍，他們在致力幹這等科研），俄羅斯的回應都是毀滅性的核武還擊。俄羅斯是有資

格說這種話的，因為他們的核彈數量是全球之冠。



不過，中國經歷了百年恥辱後，也都發展了自己的重型武器。豺狼來了，我們也有最猛烈的

獵槍侍候；有人憂慮南海出現擦槍走火局面，如果有這可能性的話，環球股市早已反映出來了。

除了幾頭愛出風頭的豺狼外，其他都各懷鬼胎，有自己的盤算，不會動手，只等檢便宜罷了。



中國國防部前幾天（５日）再一次成功進行了中段（即在大氣層外）攔截導彈技術試驗，還

發放了片段，不隱瞞任何國家。歷史在循環，會不會重演就看自己爭不爭氣，中國是爭氣的國家

，習主席說「能戰方可止戰」，中國軍隊與裝備都絕對能戰。新春臨近，疫情未了，沒有人想打

仗，但這不是一廂情願的事，西方政客正需要一場、甚或多場戰爭來掩飾他們治國、抗疫的無能

，也同時可振興兵工業。再說，美國迄今剩下的，可能就是僅餘的軍事霸權了。



拜登政府上台後，與一眾小弟都通了電話，唯獨遲遲未跟中國對上話；一個很有趣的解讀是

，他跟小弟們是訓話，是知會他們新大哥今後的意向，但跟中國不知該說甚麼，找不到共通話題

；試想想，美國人的生活所需品都要從中國進口，中國手握萬億美元的國債；拜登要保留「君子

」的形象，不學病態「流氓」特朗普，他還能幹甚麼。拜登的國務卿（外交部長）布林肯，上任

以來，看不到任何政績，美國的盟友都想跟中國做生意賺錢，但老大處處阻攔，又沒給盟友們恩

惠，叫盟友們情何以堪。拜登請來聲望極隆的耶倫掌管財政部，這位７４歲的老太太，一生中取

得了很多個「第一」，可謂人中之龍，但也拿不出甚麼招數來，上任財長後宣布一切照舊，那豈

不是新瓶舊酒；也難怪，美國當今的處境，嚴重資不抵債，即使找來一百個諾貝爾經濟獎得主也

藥石罔效。然而，若中美兩個全球最強大的經濟體系可以互相合作，肯定就是互惠互利，敢說出

這話的人就可能是可以令美國再偉大的政治家了。

