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10/02/2021 08:38

嘉里物流獲順豐以近１７６億元收購５１﹒８％股權，今早復牌

　　《經濟通通訊社１０日專訊》嘉里物流（００６３６）公布，要約人順豐（深：００２３５
２）將透過摩根大通提出收購要約，按每股要約股份１８﹒８元向嘉里建設（００６８３）關連
方收購嘉里物流逾９﹒３１億股要約股份，收購價較停牌前收市價２３﹒４５元折讓約１９﹒８
３％；相當於公司已發行股本約５１﹒８％，代價約為１７５﹒５５億元。另外，嘉里物流擬出
售倉庫分派每股特別股息７﹒２８元，連同要紉價１８﹒８元，股東將獲得每股２６﹒０８元，
較停牌前２３﹒４５元溢價１１﹒２％。
　　嘉里物流與嘉里建設訂立倉庫出售協議，將倉庫出售所得款項１３５億元，用作派發每股　
７﹒２８元的特別股息，並於售後訂租賃協議租回。
　　嘉里物流亦將台灣業務以４５﹒３７億新台幣售予嘉里控股，同時讓旗下分拆泰國業務Ｋｅ
ｒｒｙ　Ｅｘｐｒｅｓｓ（Ｔｈａｉｌａｎｄ）繼續使用嘉里商標。
　　交易完成後，嘉里關連方所持的股權降至約１２﹒２３％，要約落實後公眾持股量將可能降
至最低８﹒１％，低於上市規則所限之２５％，公司已向聯交所申請下調最低公眾持股量水平至
１５％，並將維持其上市地位。
　　嘉里物流及嘉里建設將於今日九時正起恢復股份買賣。（ｐｌ）

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