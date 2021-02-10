嘉里物流獲順豐以近１７６億元收購５１﹒８％股權，今早復牌

《經濟通通訊社１０日專訊》嘉里物流（００６３６）公布，要約人順豐（深：００２３５

２）將透過摩根大通提出收購要約，按每股要約股份１８﹒８元向嘉里建設（００６８３）關連

方收購嘉里物流逾９﹒３１億股要約股份，收購價較停牌前收市價２３﹒４５元折讓約１９﹒８

３％；相當於公司已發行股本約５１﹒８％，代價約為１７５﹒５５億元。另外，嘉里物流擬出

售倉庫分派每股特別股息７﹒２８元，連同要紉價１８﹒８元，股東將獲得每股２６﹒０８元，

較停牌前２３﹒４５元溢價１１﹒２％。

嘉里物流與嘉里建設訂立倉庫出售協議，將倉庫出售所得款項１３５億元，用作派發每股

７﹒２８元的特別股息，並於售後訂租賃協議租回。

嘉里物流亦將台灣業務以４５﹒３７億新台幣售予嘉里控股，同時讓旗下分拆泰國業務Ｋｅ

ｒｒｙ Ｅｘｐｒｅｓｓ（Ｔｈａｉｌａｎｄ）繼續使用嘉里商標。

交易完成後，嘉里關連方所持的股權降至約１２﹒２３％，要約落實後公眾持股量將可能降

至最低８﹒１％，低於上市規則所限之２５％，公司已向聯交所申請下調最低公眾持股量水平至

１５％，並將維持其上市地位。

嘉里物流及嘉里建設將於今日九時正起恢復股份買賣。（ｐｌ）

