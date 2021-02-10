【內銀轉勢？】何啟俊：內銀讓利憂慮未緩減，儲行招行勿高追

《經濟通通訊社記者劉孝言１０日報道》內銀股近期一洗頹氣，重獲資金青睞，如郵儲行（

０１６５８）及招行（０３９６８）便於月內連日尋頂，而人行最新公布今年１月人民幣貸款增

加３﹒５８萬億人幣，創歷史新高，同比多增２２５２億人幣。令投資者對內銀股業績反彈有所

憧憬，到底內銀板塊是否開始轉勢？今年業務前景如何？如想作部署，不妨先詳閱下文。



＊內銀盈利仍未見轉機＊



臨近內銀業績期，投資者或盼內銀受惠經濟復甦有好表現。千里碩證券研究部經理何啟俊向

《經濟通通訊社》表示，內地經濟復甦或可對內銀業務有提振，但由仍然維持低息環境，銀行淨

息差不會有大改善，加上內地疫苗接種目標時間推遲，市民接種意願仍不足，全面擺脫疫情影響

言之尚早，疫情及經濟增速放緩下，政府將要求內銀繼續讓利實體經濟，今年內銀盈利及壞帳表

現仍然未樂觀。



＊內銀中建行相對值博＊



內銀股整體仍然橫行，升幅仍相對落後。何啟俊指，四大行內中行（０３９８８）及農行（

０１２８８）仍受制於百天線區間上落，郵儲行及招行則不宜高追。建行（００９３９）在板塊

中較值博，該股今日突破廿天線，換言之全面收復各主要平均線，趨勢向好，投資者如想部署可

待回調至６元入手，但由於內銀板塊仍未被熱捧，認為短期只可上望６﹒６元附近位置，要有長

線持有準備。

