《盤後部署》假期前資金相對謹慎，港股３００００點關難企穩

《經濟通通訊社１０日專訊》外圍造好，港股今早高開後升幅擴大，曾高見３００７５點，

至本年１月２５日以來高位。恆生指數收３００３８，升５６２點或升１﹒９１％，主板成交

１７５９﹒８２億元。國企指數報１１８１０，升２０７點或升１﹒７９％。恆生科技指數報

１０２１４，升２５３點或升２﹒５４％。

Ａ股收爐前暴升，滬綜指創新自２０１５年１２月以來新高。滬深３００指數報５８０７點

，距離歷史最高位不足１００點。深成指盤中曾突破萬六關，為２０１５年６月以來首次。上證

綜合指數報３６５５，升５１點或升１﹒４３％。深證成份指數報１５９６２，升３３１點或升

２﹒１２％。



＊美銀料美股首季見調整，富國重倉微軟＊



美國銀行研究投資委員會於昨日發表報告，對標普５００指數２０２１年的目標價定於

３８００點，較華爾街眾多投行預期低。該行指市場現已過度樂觀，料美股第一季度市場將出現

５至１０％的調整，直言是大牛市中進場的機會。

另外，美國第三大銀行富國銀行第四季度持倉，當中微軟（ＭＳＦＴ）依然位列第一，持倉

約５２２８﹒５６萬股，較上季度持倉數量增長了２％，佔投資組合比例為２﹒８％。其次為蘋

果公司，持倉約８３２２﹒８５萬股，佔投資組合比例為２﹒６６％。而沽出最多的股份是特斯

拉。



＊港股基本面穩健，憧憬假期後資金回流＊



雖然北水已收爐，但恆指升勢持續，昨天突破上次裂口（約２９４００），今日再裂口高開

高走，惟鼠年現剩下明天半日市，相信資金會相對謹慎，料難企穩３００００點位置，下線較大

支持在２８９００。

今年企業盈利見反彈，加上環球資金對中國市場的配置仍偏低，人民幣仍強勢，料將吸引更

多資金南下，大市基本面穩健，有貨者可繼續持有，憧憬假期後資金回流，但未有貨者不建議現

位入手。（ｋｉ）

