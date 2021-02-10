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即市新聞

10/02/2021 16:41

《盤後部署》假期前資金相對謹慎，港股３００００點關難企穩

　　《經濟通通訊社１０日專訊》外圍造好，港股今早高開後升幅擴大，曾高見３００７５點，
至本年１月２５日以來高位。恆生指數收３００３８，升５６２點或升１﹒９１％，主板成交
１７５９﹒８２億元。國企指數報１１８１０，升２０７點或升１﹒７９％。恆生科技指數報
１０２１４，升２５３點或升２﹒５４％。
　　Ａ股收爐前暴升，滬綜指創新自２０１５年１２月以來新高。滬深３００指數報５８０７點
，距離歷史最高位不足１００點。深成指盤中曾突破萬六關，為２０１５年６月以來首次。上證
綜合指數報３６５５，升５１點或升１﹒４３％。深證成份指數報１５９６２，升３３１點或升
２﹒１２％。

＊美銀料美股首季見調整，富國重倉微軟＊

　　美國銀行研究投資委員會於昨日發表報告，對標普５００指數２０２１年的目標價定於
３８００點，較華爾街眾多投行預期低。該行指市場現已過度樂觀，料美股第一季度市場將出現
５至１０％的調整，直言是大牛市中進場的機會。
　　另外，美國第三大銀行富國銀行第四季度持倉，當中微軟（ＭＳＦＴ）依然位列第一，持倉
約５２２８﹒５６萬股，較上季度持倉數量增長了２％，佔投資組合比例為２﹒８％。其次為蘋
果公司，持倉約８３２２﹒８５萬股，佔投資組合比例為２﹒６６％。而沽出最多的股份是特斯
拉。

＊港股基本面穩健，憧憬假期後資金回流＊

　　雖然北水已收爐，但恆指升勢持續，昨天突破上次裂口（約２９４００），今日再裂口高開
高走，惟鼠年現剩下明天半日市，相信資金會相對謹慎，料難企穩３００００點位置，下線較大
支持在２８９００。
　　今年企業盈利見反彈，加上環球資金對中國市場的配置仍偏低，人民幣仍強勢，料將吸引更
多資金南下，大市基本面穩健，有貨者可繼續持有，憧憬假期後資金回流，但未有貨者不建議現
位入手。（ｋｉ）

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