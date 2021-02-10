【新冠肺炎】英國再發現新變種病毒株，正展開相關調查

《經濟通通訊社１０日專訊》英國新型呼吸道病毒諮詢小組周二（９日）發表電郵聲明指，
英國再發現值得關注的新變種病毒株，其中一種最早發現於布里斯托（Ｂｒｉｓｔｏｌ），而另
一種最早發現於利物浦，正展開相關調查。
小組引述英國公共衛生部門指，目前已發現７６宗與上述新變種病毒株有關的病例，不過對
疫苗針對新變種病毒株的有效性抱有高度信心。（ａｌ）
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