【新冠肺炎】白宮：將評估世衛於中國的溯源結果，據情報再作決定

《經濟通通訊社１０日專訊》白宮發言人普薩基周二（９日）表示，美國政府將對世界衛生

組織（ＷＨＯ）日前發布有關在中國進行的新冠肺炎溯源結果進行仔細評估，強調中國目前還未

提供應有且必要的透明度，亦不能確認世衛專家得到中方的充分合作，故將據世衛數據及自主情

報作最後決定。

她又指美國政府沒有參與世衛溯源調查的規劃和實施，故需要對結果和數據進行獨立評估，

而即使華府重新加入世衛，但未來必須有美方的專家團隊進行實地考察。

世衛聯合專家小組日前已完成在武漢的科學研究工作，強調實驗室事故引起新冠肺炎傳播的

假說極為不可能，故未來的溯源工作將不會就這一方面展開。

專家小組亦表明沒有證據顯示，上年１２月發現疫情前，武漢有大規模爆發發，不過有證據

表明新冠肺炎病毒可能來自自然宿主，並且與蝙蝠身上找到非常相似的病毒，但又不太可能在武

漢直接發生蝙蝠傳人的情況，不過有可能是通過其他動物，將新冠肺炎病毒引入人類，並也許與

華南市場有關。

專家小組補充，武漢市許多早期病例的確與華南海鮮市場有關，但只能證明該市場是病毒傳

播點之一，同一時期也可能在武漢其他地方發生傳播，而目前資料無法確定病毒是如何傳入華南

海鮮市場。（ａｌ）

