【英國脫歐】弗羅斯特：歐盟已要求延長確認英國脫歐貿易協議時間

《經濟通通訊社１０日專訊》英國歐盟事務顧問、前首席脫歐貿易談判代表弗羅斯特周二（
９日）在英國國會上議院委員會會議發言時披露，歐盟已經正式通知英國需要額外時間，審理脫
歐貿易協議，目前仍在等待歐盟通知需要多少時間完成確認程序，並表示對再延長確認時間感到
失望。
他強調如果歐盟認為英國在個人私隱保障法例方面存在不足，將令人感到驚訝，重申有關法
例一直參照與歐盟訂立的脫歐協議內容執行。（ａｌ）
【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈豐富獎品！► 立即行動
|財經熱話09/02/2021
【港所新帥】摩通歐冠昇接任港交所CEO 李小加：香港、中國好朋友
|中國故事09/02/2021
《神州經脈》人幣新增貸創歷史新高 A股暴漲滬指重返三千六
|專訪09/02/2021
【專訪】南商：1月個人客戶人幣存款增長理想 積極拓展人幣業務
|專訪09/02/2021
【專訪】南洋商業銀行：疫情令銀行業務受影響 料下半年逐步復甦
|生財有道09/02/2021
《MakeMoney》比特幣未待普及價已飛升，Tesla加持你跟唔跟？
|財經熱話09/02/2021
【代幣狂熱】黃德几:「比特幣概念股」極度投機 入場宜設止蝕位
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰