【英國脫歐】弗羅斯特：歐盟已要求延長確認英國脫歐貿易協議時間

《經濟通通訊社１０日專訊》英國歐盟事務顧問、前首席脫歐貿易談判代表弗羅斯特周二（

９日）在英國國會上議院委員會會議發言時披露，歐盟已經正式通知英國需要額外時間，審理脫

歐貿易協議，目前仍在等待歐盟通知需要多少時間完成確認程序，並表示對再延長確認時間感到

失望。

他強調如果歐盟認為英國在個人私隱保障法例方面存在不足，將令人感到驚訝，重申有關法

例一直參照與歐盟訂立的脫歐協議內容執行。（ａｌ）

