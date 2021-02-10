【美伊衝突】伊朗情報部長：若美國將伊朗逼入絕境，將研制核武器

《經濟通通訊社１０日專訊》伊朗情報部部長阿拉維最新表示，如果美國和其他西方國家繼
續將伊朗逼入絕境，該國最終只能被迫研制核武器。
他引述最高領導人哈梅內伊有關禁止開發核彈頭的法令，重申研制核武是出於和平目的
的立場，不過強調如果西方國家朝錯誤方向逼迫伊朗，就不是伊朗的錯失，該國在正常情況下不
需要研制核武。（ａｌ）
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