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即市新聞

10/02/2021 12:52

《窩輪豪情－梁業豪》港股最新數浪方式

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為原材料業、非
必需性消費業與資訊科技業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票
現為建設銀行（００９３９）、網易（０９９９９）與恆生（０００１１），可用作買入其相關
認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，
則宜首選領展房產（００８２３）、海螺創業（００５８６）與中國平安（０２３１８）。
　　今早（１０日）恆指期貨裂口高開後，好友發動急攻，並曾一度進佔２７７０３關口，再創
反彈浪新高。（４）－ｂ浪或（３）－４－ｂ浪已被確認不會以「之字形」運行，現時港股大市
處於「正常平勢形」的ｂ浪反彈中的機會最大，目標僅略低於ａ浪起點。但若ａ浪起點被升越，
ｂ浪反彈目標將看ａ浪跌幅的１﹒２３６倍╱１﹒３８２倍反彈水平。須注意的，為少部分主要
指數成分股已接近或升抵１﹒３８２倍反彈目標，屬於大強勢股。最後，只有於１﹒３８２倍反
彈水平的阻力被正式升破後，我們才可假設整個調整浪其實早已於「ａ」浪底運行完畢。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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