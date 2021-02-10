《經濟通通訊社１０日專訊》勝利證券（０８５４０）公布，根據對集團截至２０２０年１
２月３１日止年度的未經審核綜合管理帳目的初步審閱，集團預期年度之溢利淨額將較去年同期
之純利大幅增加超過１００％。
董事會認為，集團溢利淨額的預期增長主要歸因於收入增加；及按公允價值計入損益的金融
資產之公允價值收益增加。
有關於公司年度的業績公告，公告預期將於２０２１年３月中至下旬根據ＧＥＭ上市規則的
規定公布。（ｕｌ）
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10/02/2021 09:10
【企業盈喜】勝利證券（８５４０）預計去年純利按年大增１倍
《經濟通通訊社１０日專訊》勝利證券（０８５４０）公布，根據對集團截至２０２０年１
２月３１日止年度的未經審核綜合管理帳目的初步審閱，集團預期年度之溢利淨額將較去年同期
之純利大幅增加超過１００％。
董事會認為，集團溢利淨額的預期增長主要歸因於收入增加；及按公允價值計入損益的金融
資產之公允價值收益增加。
有關於公司年度的業績公告，公告預期將於２０２１年３月中至下旬根據ＧＥＭ上市規則的
規定公布。（ｕｌ）
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