【企業盈喜】勝利證券（８５４０）預計去年純利按年大增１倍

《經濟通通訊社１０日專訊》勝利證券（０８５４０）公布，根據對集團截至２０２０年１

２月３１日止年度的未經審核綜合管理帳目的初步審閱，集團預期年度之溢利淨額將較去年同期

之純利大幅增加超過１００％。

董事會認為，集團溢利淨額的預期增長主要歸因於收入增加；及按公允價值計入損益的金融

資產之公允價值收益增加。

有關於公司年度的業績公告，公告預期將於２０２１年３月中至下旬根據ＧＥＭ上市規則的

規定公布。（ｕｌ）

