內銀及美團帶動，港股重返三萬點，現升５４２點報３００１８點

《經濟通通訊社１０日專訊》受美股納指破頂影響，今早港股表現高開高走，多隻科技股抽

升帶動大市氣氛，隨後內地官方公布１月份ＣＰＩ及ＰＰＩ指數按月升１％，Ａ股隨即大幅抽高

，深指及成指漲近１％，其中滬指更見３６３７點，創六年來高位；受Ａ股帶動帶動，港股亦發

奮向上，盤中再突破３萬點大關，並高見３００４２點，騰訊（００７００）、美團

（０３６９０）、匯控（００００５）繼續有資金流入，成為升市火車頭，另外，內銀股同樣走

勢爆發，上月人民幣貸款增加３﹒５８萬億元人民幣，創歷史新高，交行（０３３２８）升逾

４％，工行（０１３９８）升３﹒５３％，建行（００９３９）漲３﹒５１％。現時，恆生指數

報３００１９，升５４２點或升１﹒８４％，主板成交４３９﹒３９億元。國企指數報

１１８１２，升２０９點或升１﹒８１％。恆生科技指數報１０１３９，升１７８點或升

１﹒７９％。

內地股市方面，上證綜合指數報３６３２，升２９點或升０﹒８１％，成交１２５０﹒５４

億元人民幣。深證成份指數報１５７７７，升１４６點或升０﹒９４％，成交１５１７﹒６３億

元人民幣。

重磅股方面，匯控升２﹒７６％，報４２﹒８５元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅

３﹒６３％。港交所（００３８８）升２﹒３３％，報５２６﹒５元；騰訊升２﹒３％，報

７５７﹒５元，以現價計，該股暫連升３日，累計升幅３﹒３４％。建行升３﹒５１％，報

６﹒２元，以現價計，該股暫連升４日，累計升幅５﹒６２％。友邦（０１２９９）升

２﹒０６％，報１０４﹒２元，以現價計，該股暫連升５日，累計升幅６﹒６％。美團升

４﹒２１％，報４２６﹒２元，以現價計，該股暫連升４日，累計升幅６﹒２８％。阿里巴巴

（０９９８８）升１﹒６４％，報２５９﹒６元。



恆指十大升幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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交通銀行（０３３２８） ４﹒３７元 升４﹒０５％

工行 （０１３９８） ４﹒９８元 升３﹒５３％

美團 （０３６９０） ４２３﹒６０元 升３﹒５７％

建行 （００９３９） ６﹒２０元 升３﹒５１％

百威亞太（０１８７６） ２６﹒２５元 升２﹒９４％



恆生 （０００１１） １４５﹒１０元 升２﹒６９％

中行 （０３９８８） ２﹒７０元 升２﹒６６％

匯控 （００００５） ４２﹒８０元 升２﹒６４％

國壽 （０２６２８） １６﹒４８元 升２﹒４９％

騰訊 （００７００） ７５８﹒５０元 升２﹒４３％

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科指十大升幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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網易 （０９９９９） ２０６﹒８０元 升５﹒７８％

心動 （０２４００） １０６﹒５０元 升５﹒５５％

閱文 （００７７２） ８０﹒７５元 升４﹒６７％

京東集團（０９６１８） ３８３﹒００元 升４﹒３６％

明源雲 （００９０９） ５２﹒６０元 升３﹒９５％



美團 （０３６９０） ４２５﹒００元 升３﹒９１％

金蝶 （００２６８） ３６﹒９０元 升３﹒０７％

騰訊 （００７００） ７５８﹒００元 升２﹒３６％

金軟 （０３８８８） ７５﹒９０元 升２﹒３６％

阿里巴巴（０９９８８） ２５９﹒８０元 升１﹒７２％

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（ｕｌ）

