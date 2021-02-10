《古臣周記－古臣》神州家電增長潛力高，ＶＥＳＹＮＣ中長線睇好

《古臣周記》香江魚缸因為疫情而低迷咁耐，最近終於叫做有返啲起色！睇嚟大家都憧憬緊

正式步入牛年之後，魚缸可以發力牛高！孖屐熱炒新經股、車股之外，到底有無邊啲潛力板塊適

合部署呢？阿臣覺得，家電股都係一個唔錯嘅選擇。

講起家電股相信各位缸友都會有啲認識，不時有消息炒起！不過，阿臣都想解構下家電業分

類先，大約分為方面，包括白色家電、黑色家電，同埋小家電。而香江上市嘅家電股大多數都屬

於白色家電，即係可以幫助大眾減少勞動（如洗衣機）、改善生活環境同水平（如冷氣、雪櫃）

嘅電器。相比偏向娛樂同休閒嘅黑色家電，好似遊戲機、錄影機等等嘅，更生活化同講求實用性

。

係香江上市嘅白色家電有邊啲呢？包括生產銷售小型家電同智能家居設備嘅ＶＥＳＹＮＣ（

０２１４８）、從事水家電嘅海爾智家（０６６９０）、生產銷售冰箱、空調嘅海信（００９２

１），同埋有生產銷售料理電器嘅ＪＳ環球生活（０１６９１）。香江入面較為出名嘅創維（０

０７５１）同埋ＴＣＬ（０１０７０）就係屬於黑色家電股，都係從事產銷彩色電視機。



＊部分家電股股價以倍數上升＊



阿臣參考部分家電股舊年股價表現都真係幾唔錯架，包括ＪＳ環球生活係舊年大約３月低位

３﹒３５８銀，升到依加大約２１﹒８５銀水平，累計升幅有５﹒５倍咁多。連上市唔夠２個月

嘅ＶＥＳＹＮＣ亦已累積咁唔少升幅，由招股價５﹒５２元升到現時大約１５﹒９銀，已經有近

２倍嘅升幅，反映市場對家電股都有一定關注！



表列部分白色家電股股價表現：



股份（編號） ２０１９年底股價 現價 變幅

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ＶＥＳＹＮＣ（０２１４８） ５﹒５２０元＃ １５﹒９２元 升１８８﹒４％

海爾智家 （０６６９０） ２４﹒０００元＠ ３５﹒９０元 升４９﹒６％

海信 （００９２１） ８﹒１０８元 １４﹒０８元 升７３﹒７％

ＪＳ環球生活（０１６９１） ５﹒１４８元 ２０﹒２５元 升２９３﹒４％

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＃股份２０２０年１２月介紹上市之開市價

＠２０２０年１２月之上市價



＊家電股發圍空間在於品牌出海＊



雖然家電股計落已經升咗唔少，不過阿臣繼續睇好行業今年有好大嘅發展空間，咁有信心嘅

原因就係憧憬家電品牌出海！其實，睇返國內海關總署數據顯示，舊年全年家用電器累計出口有

大約３３﹒９億部，同比可以增長超過１４巴仙。而且根據Ｂｒａｎｄ Ｆｉｎａｎｃｅ推出嘅

２０２０年全球品牌價值５００強榜單，同埋全球最有價值嘅１００大科技品牌榜單入面，而有

美的、格力、海爾３間內地大型家電企業上榜！反映到國內家電行業喺國際知名機構眼中係值得

關注，而且行業嘅品牌價值具有上升潛力，所以阿臣相信呢啲品牌係國際舞台上嘅角色會愈黎愈

重要！

除此之外，阿臣更加睇好政策對行業嘅利好！講緊嘅就係上年１１月，神州同東瀛、韓國、

澳洲、新西蘭以及東盟１０國簽署咗《區域全面經濟夥伴關係協定》（ＲＣＥＰ），呢個協定影

響緊嘅係成全球三分之一嘅人口，絕對夠哂影響力。ＲＣＥＰ落成，相信可以幫助神州對外開放

，而對於家電行業計劃嘅品牌出海更加可以話係開出一條直路，幫助行業拓展市場！



＊ＶＥＳＹＮＣ等約１５銀買入＊



睇到家電股咁有爆發力，阿臣選出咗一隻心水股，就係ＶＥＳＹＮＣ（０２１４８）啦！睇

返佢地公司業務其實主打歐美市場，對於家電品牌出海有先行概念。睇返佢地公司截至舊年１至

６月業績，來自北美、歐洲嘅營業額佔總營業額超過九成，營業額期內可以增長六成至七成，而

亞洲區營業額表現就可以爆升２﹒７倍，雖然營業額只得２４７萬美金，佔總營業額只近２％，

不過反映品牌係國內有好大發展潛力。如果品牌加大國內宣傳同銷售，相信假以時日會創造出好

大銷量。

參考埋期內舊年１至６月業績表現，集團營業額可以大增７１﹒８％到１﹒２９億美金，股

東溢利增長更可以達１０﹒４倍至２２４８萬美金！加上整體毛利同毛利率表現都有不俗增幅，

反映公司業務表現理想。而最新佢地公司今日就發咗盈喜，預料因為疫情帶動宅經濟，截至舊年

全年溢利可以爆升６倍至９倍！而年度業績預料將會係３月底刊發！睇到呢度，阿臣覺得ＶＥＳ

ＹＮＣ絕對入得過，不過今日股價因為盈喜，暫時已升超過８巴仙報１５﹒９２銀，阿臣打算等

佢回調啲先買入，大約１５銀買入做中、長線部署，再上望２５至３０銀水平。

上星期提過的微盟（０２０１３）未回到２２銀買入價就已經彈上，所以阿臣暫時唔追入。

而寶尊電商（０９９９１）坐咗一段時間，決定嗻１３０銀沽出，獲利４７１０銀。



表列截至２月１０日上午１１時阿臣投資組合表現：



股份 股數 平均買入價（元） 現價（元） 總值（元）

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港股：

平安好醫生 ２００股 ５２﹒９０ １０４﹒２０元 ２０８４０

港交所 １００股 ２６４﹒５０ ５２８﹒００元 ５２８００

九龍倉置業 ２０００股 ３２﹒００ ４３﹒５０元 ８７０００

京東集團 ５０股 ３０６﹒００ ３８２﹒４０元 １９１２０

中金公司 ２０００股 １８﹒２２ ２０﹒６０元 ４１２００

福萊特玻璃 １０００股 ３２﹒６０ ３３﹒６０元 ３３６００

世茂服務 １０００股 １３﹒５０ １３﹒８８元 １３８８０

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股票市值 ： ２６８４４０元

剩餘現金 ： １６２１４元

組合淨值 ： ２８４６５４元

組合本月收益表現： ＋６﹒０％（截至上月底止組合淨值：２６８５９４元）

組合累計收益表現：＋１７１﹒１％（本金１０５０００元計）（２０１６年８月開倉）



＊數據截至２月１０日上午１１時正

