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即市新聞

10/02/2021 09:30

《談國論企－黎偉成》銀行家續增貸俏看經濟前景

　　《談國論企》中國人民銀行發表的最新問卷調查報告顯示，銀行業在２０２０年四季度的貸
款需求同比續增，而銀行家俏看２０２１年一季度的業務發展，因業務繼續得到央行的貨幣政策
強力支持。政府力控新冠狀肺炎疫症ＣＯＶＩＤ－１９，精準有序復工復產使經濟復甦，而以需
求側配合供給側、國內大循環和國內外雙循環等政策，當使使經濟更確切地穩中有進發展，銀行
業當然受惠不淺。
　
＊製造業基礎設施貸款需求相當殷切＊
　
　　由中國人民銀行所發布的《２０２０年第四季度銀行家問卷調查報告》的資料，最惹人注目
之處當然是銀行家對「下季（按：即２０２１年一季度）宏觀經濟熱度預期指數」的最新變化，
即使仍處於臨界點５０以下的４０﹒８，惟環比卻大幅增加７﹒２個百分點，而２０２０年四季
度的所預期的３４﹒９，又相對於三季度的預期２９﹒８高９﹒３個百分點，而二季度預期的季
度比較更提升１６﹒８個百分點，可以在相當程度顯示銀行家持續不斷提升對經濟前景的良性看
法，乃因中國政府防控惡疫達效和經濟復甦之所致。
　　至於銀行家對三季度的經濟，有相對正面和良性的預期，最重要的因由，為（一）「貸款總
體需求指數」於２０２０年四季度達７１﹒６，同比增長６﹒２個百分點，故相對於三季度所達
７３﹒５和二季度的７５﹒８分別低２個百分點和３﹒８個百分點，相信與一年之中最後一個季
度通常是季節性季環比回落的傳統現象有關，並可見之於（Ｉ）主要行業中的（ｉ）製造業的貸
款需求分類指數於是季達６８﹒６，較上季度低１個百分點，而三季度為６９﹒６，二季度則達
７０﹒６，反映四季度的表現尚不錯。
　　和（ｉｉ）基礎設施貸款需求分類指數於是季達６５，相對於三季度６７﹒７、二季度
６９﹒７和一季度６２﹒３，無疑於下半年有回落之嫌，惟去年四個季度之數皆逾６０，不俗矣

　　從製造業及基礎設施的貸款分類指數仍處高於６０水平，便可以在相當程度反映出相關行業
的資金需求相當強烈，和俏看未來的經濟和業務前景。
　　再看（ＩＩ）不同規模的行業的貸款需求，同樣有環比回落之態，其中小微企業於四季度達
７４﹒７，即使環比回落１﹒９人固百分點，而三季度７６﹒６環比跌２個百分點，仍因二季度
７８﹒６則飆升１０個百分點，且三個季度之數皆逾７０，反映出小微企的業務保持相對明顯提
升；而以大型及中型企業的分類指數，分別處５９﹒３與６２﹒９，均處擴張水平，足見各類規
模的企業對貸款需求明顯提升，對經濟社會當有良性啟示。
　　絕對不可忽視的一個重點，為（二）銀行家對貨幣政策的感受良好，所涉指數於２０２０年
四達５８﹒２，而三及二季度達６６和７４﹒６的環比皆回落，但具體數據可見銀行家認為貨幣
政策於四季度處「適度」者達７２﹒５％，較三季度的６２％高１０﹒４個百分點，而認為「寬
鬆」有２２％和環比下降１３個百分點，即央行採取的貨幣政策認同者佔大多數。由是銀行家對
貨幣政策下季（即２０２１年一季度）的感受預期指數，為５７﹒８。
　
＊銀行業俏看景氣及盈利明顯擴張＊
　
　　還有（三）銀行家對前景的看法，亦相對正面，包括（１）銀行業景氣分類指數於２０２０
年四季度為６７﹒９，環比上升１﹒９個百分點，而三季度為６６環比增長２﹒１個百分點，而
二季度６３﹒９和一季度５８﹒３，即逐季有提升。（２）銀行業盈利分類指數於四季度達
６０﹒９，環比上升０﹒６個百分點，而三季度達６０﹒２環比回落１﹒９個百分點。
　　凡此，使（四）銀行家宏觀經濟熱度指數，於２０２０年四季度達４０﹒８，環比增長
７﹒２個百分點，三季度達２５﹒６的季度環比上升１２﹒６個百分點，而二季度１３比一季度
６﹒５大幅提升６﹒５個百分點，扭轉上季環比大跌２４﹒２個百分點之況，逐季之數，有良佳
啟示也。《資深財經評論員　黎偉成》
（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

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