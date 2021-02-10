《談國論企－黎偉成》銀行家續增貸俏看經濟前景

《談國論企》中國人民銀行發表的最新問卷調查報告顯示，銀行業在２０２０年四季度的貸

款需求同比續增，而銀行家俏看２０２１年一季度的業務發展，因業務繼續得到央行的貨幣政策

強力支持。政府力控新冠狀肺炎疫症ＣＯＶＩＤ－１９，精準有序復工復產使經濟復甦，而以需

求側配合供給側、國內大循環和國內外雙循環等政策，當使使經濟更確切地穩中有進發展，銀行

業當然受惠不淺。



＊製造業基礎設施貸款需求相當殷切＊



由中國人民銀行所發布的《２０２０年第四季度銀行家問卷調查報告》的資料，最惹人注目

之處當然是銀行家對「下季（按：即２０２１年一季度）宏觀經濟熱度預期指數」的最新變化，

即使仍處於臨界點５０以下的４０﹒８，惟環比卻大幅增加７﹒２個百分點，而２０２０年四季

度的所預期的３４﹒９，又相對於三季度的預期２９﹒８高９﹒３個百分點，而二季度預期的季

度比較更提升１６﹒８個百分點，可以在相當程度顯示銀行家持續不斷提升對經濟前景的良性看

法，乃因中國政府防控惡疫達效和經濟復甦之所致。

至於銀行家對三季度的經濟，有相對正面和良性的預期，最重要的因由，為（一）「貸款總

體需求指數」於２０２０年四季度達７１﹒６，同比增長６﹒２個百分點，故相對於三季度所達

７３﹒５和二季度的７５﹒８分別低２個百分點和３﹒８個百分點，相信與一年之中最後一個季

度通常是季節性季環比回落的傳統現象有關，並可見之於（Ｉ）主要行業中的（ｉ）製造業的貸

款需求分類指數於是季達６８﹒６，較上季度低１個百分點，而三季度為６９﹒６，二季度則達

７０﹒６，反映四季度的表現尚不錯。

和（ｉｉ）基礎設施貸款需求分類指數於是季達６５，相對於三季度６７﹒７、二季度

６９﹒７和一季度６２﹒３，無疑於下半年有回落之嫌，惟去年四個季度之數皆逾６０，不俗矣

。

從製造業及基礎設施的貸款分類指數仍處高於６０水平，便可以在相當程度反映出相關行業

的資金需求相當強烈，和俏看未來的經濟和業務前景。

再看（ＩＩ）不同規模的行業的貸款需求，同樣有環比回落之態，其中小微企業於四季度達

７４﹒７，即使環比回落１﹒９人固百分點，而三季度７６﹒６環比跌２個百分點，仍因二季度

７８﹒６則飆升１０個百分點，且三個季度之數皆逾７０，反映出小微企的業務保持相對明顯提

升；而以大型及中型企業的分類指數，分別處５９﹒３與６２﹒９，均處擴張水平，足見各類規

模的企業對貸款需求明顯提升，對經濟社會當有良性啟示。

絕對不可忽視的一個重點，為（二）銀行家對貨幣政策的感受良好，所涉指數於２０２０年

四達５８﹒２，而三及二季度達６６和７４﹒６的環比皆回落，但具體數據可見銀行家認為貨幣

政策於四季度處「適度」者達７２﹒５％，較三季度的６２％高１０﹒４個百分點，而認為「寬

鬆」有２２％和環比下降１３個百分點，即央行採取的貨幣政策認同者佔大多數。由是銀行家對

貨幣政策下季（即２０２１年一季度）的感受預期指數，為５７﹒８。



＊銀行業俏看景氣及盈利明顯擴張＊



還有（三）銀行家對前景的看法，亦相對正面，包括（１）銀行業景氣分類指數於２０２０

年四季度為６７﹒９，環比上升１﹒９個百分點，而三季度為６６環比增長２﹒１個百分點，而

二季度６３﹒９和一季度５８﹒３，即逐季有提升。（２）銀行業盈利分類指數於四季度達

６０﹒９，環比上升０﹒６個百分點，而三季度達６０﹒２環比回落１﹒９個百分點。

凡此，使（四）銀行家宏觀經濟熱度指數，於２０２０年四季度達４０﹒８，環比增長

７﹒２個百分點，三季度達２５﹒６的季度環比上升１２﹒６個百分點，而二季度１３比一季度

６﹒５大幅提升６﹒５個百分點，扭轉上季環比大跌２４﹒２個百分點之況，逐季之數，有良佳

啟示也。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

