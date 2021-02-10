《異動股》嘉里物流今早復牌飆一成，獲順豐收購５１﹒８％股權

《經濟通通訊社１０日專訊》嘉里物流（００６３６）及嘉里建設（００６８３）今日復牌

，兩者皆裂口高開創新高。嘉里物流現價升９﹒１６８％，報２５﹒６元，該股成交約５４２萬

股，涉資１﹒３９億元。嘉里建設升１１﹒９２２％，報２３元。

嘉里物流公布，要約人順豐（深：００２３５２）將透過摩根大通提出收購要約，按每股要

約股份１８﹒８元向嘉里建設關連方收購嘉里物流逾９﹒３１億股要約股份，收購價較停牌前收

市價２３﹒４５元折讓約１９﹒８３％；相當於公司已發行股本約５１﹒８％，代價約為

１７５﹒５５億元。另外，嘉里物流擬出售倉庫分派每股特別股息７﹒２８元，連同要紉價

１８﹒８元，股東將獲得每股２６﹒０８元，較停牌前２３﹒４５元溢價１１﹒２％。

嘉里物流與嘉里建設訂立倉庫出售協議，將倉庫出售所得款項１３５億元，用作派發每股

７﹒２８元的特別股息，並於售後訂租賃協議租回。

嘉里物流亦將台灣業務以４５﹒３７億新台幣售予嘉里控股，同時讓旗下分拆泰國業務

Ｋｅｒｒｙ Ｅｘｐｒｅｓｓ（Ｔｈａｉｌａｎｄ）繼續使用嘉里商標。

交易完成後，嘉里關連方所持的股權降至約１２﹒２３％，要約落實後公眾持股量將可能降

至最低８﹒１％，低於上市規則所限之２５％，公司已向聯交所申請下調最低公眾持股量水平至

１５％，並將維持其上市地位。

現時，恆生指數報２９７９６，升３２０點或升１﹒０９％，主板成交４８﹒８７億元。國

企指數報１１７２６，升１２３點或升１﹒０７％。恆生科技指數報１０１００，升１３９點或

升１﹒４０％。

即月期指新報２９６６２，升２５９點，低水１３４點。即月國指期貨報１１６８４，升

１１３點，低水４３點。即月科指期貨新報１００８９，升１４７點，高水８點。（ｋｉ）

