【新冠疫苗】北京大興區１７日起啟動大規模人群疫苗接種工作

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》北京大興區自１７日起全面啟動大規模人

群疫苗接種工作，市民可按照屬地原則積極參加接種。

北京市疾病預防控制中心副主任龐星火９日表示，調整大興區天宮院街道融匯社區為低風險

地區。融匯社區近１４天無新增新冠肺炎確診病例。

