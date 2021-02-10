《午市前瞻》北水暫停成交仍暢旺，港股短期料向好年假後繼續向上

《經濟通通訊社１０日專訊》市場對於拜登政府如期推出刺激措施有正面反應，納指破頂並

首次企穩萬四點關口，港股大幅高開３２９點貼近２９８００點邊緣。多隻科技股抽升帶動大市

氣氛，騰訊（００７００）隔晚ＡＤＲ表現造好，再獲花旗和野村唱好，半日揚３﹒３８％報７

６５﹒５元，撐起大市。內地官方公布１月份ＣＰＩ及ＰＰＩ指數按月升１％，Ａ股隨即大幅抽

高，內銀受捧，港股盤中再突破３萬點大關，並高見３００４２點，恆生指數半日收報２９９８

８，升５１２點或升１﹒７４％，主板成交９８８﹒５３億元。國企指數報１１８０７，升２０

４點或升１﹒７６％。恆生科技指數報１０２０６，升２４４點或升２﹒４５％，盤中高見１０

２２０，逼近歷史高位１０２８０。

重磅股方面，匯控（００００５）本月審議會否派發去年度股息，今日升１﹒８％，報４２

﹒４５元。港交所（００３８８）新任行政總額為歐冠昇被指是中國和香港的好朋友，今日上揚

３﹒０１％，報５３０元。另外多隻科技藍籌當旺，其中美團（０３６９０）為最佳表現藍籌，

飆５﹒５６％，報４３１﹒８元、而碧桂園（０２００７）跌０﹒８５％，報９﹒２９元，暫為

最差表現藍籌。



＊內銀受利好消息刺激＊



內地人民幣貸款創歷史新高，內銀飆升。內銀四大行Ａ股一開市即錄顯著上升，Ｈ股同樣造

好，其中建行（００９３９）升２﹒３４％，報６﹒１３元，暫連升４日累漲４﹒４３％；農行

（０１２８８）升２﹒５５％，報２﹒８２元；中行（０３９８８）升１﹒５２％，報２﹒６７

元，工行（０１３９８）升２﹒０８％，報４﹒９１元。



＊嘉里系飆升，快手四連升再破頂＊



個股方面，順豐（深：００２３５２）將透過摩根大通提出收購要約，按每股要約股份１８

﹒８元向嘉里建設（００６８３）關連方收購嘉里物流（００６３６）逾９﹒３１億股要約股份

，嘉里物流及嘉里建設今日復牌，兩者皆裂口高開創新高，前早飆升８﹒９６％報２５﹒５５元

，後者升９％，報２２﹒４元。

快手（０１０２４）半日升８﹒３９％，報３８０元，高見３９１元再破頂，連升第四日。

最大升幅股份為南戈壁（１８７８），該公司自去年８月１７日起停牌復牌後飆１７８％，報１

﹒３９元，破２５０天線（０﹒７８５元）。



＊何啟俊：好友未肯收爐，臨近年假資金仍活躍＊



隔晚美股造好，港股亦隨高開後試企三萬關。千里碩證券研究部經理何啟俊向《經濟通通訊

社》表示，今年大市氣氛熾熱，即使北水收爐，其他資金仍然非常活躍，如昨日成交仍錄近１５

００億元，加上快手（０１０２４）表現令大市氣氛再趨樂觀，相信港股近日或上試２０１９年

前頂３０２８０點，２９５００有支持。更看好年假後港股表現，在資金維持充足、美股向好，

加上北水回流的情況下，大市將繼續上行。

有關快手部署方面，他認為有貨者不必趁高套現，相信該股有望受納入指數，及未來或列港

股通所提振，指其為內地投資者愛股，在北水支持下將向再炒上，成交支持下或見４３０至４４

０元，如無貨者可待其回調至３５０至３６０元吸納，如可承受更多風險可於３７０元開始入場

。（ｐｌ、ｋｉ）

