  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

10/02/2021 15:52

《美元走勢－羅明立》歐元初步阻力在１﹒２１５０附近

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０４﹒７１　　　１０４﹒５０　　　１０４﹒５２
　　　歐元╱美元　　　　１﹒２１３４　　　１﹒２１０９　　　１﹒２１３１
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３８２３　　　１﹒３８０２　　　１﹒３８１９
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒８９３１　　　０﹒８９０８　　　０﹒８９１１
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５２６　　　７﹒７５１２　　　７﹒７５２１
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美國的１﹒９萬億美元刺激計劃加上預期環球央行繼續寬鬆的貨幣政策，支持
美股三大指數創歷史新高，美國１０年期國債息率由１﹒２％回落，但仍然處理近期高位，估計
對通脹上升的預期不會維持，留意債息走勢。對經濟復甦前景看好，市場風險胃納偏強，資產價
格繼續向上，油金甚至比特幣都走高，美匯指數則回落至９０﹒３６，表現令人失望。
　　歐元升至１﹒２１３０，反彈力度較預期強勁，現時初步阻力在５０天線的１﹒２１５０附
近，之後１﹒２２阻力更大，支持位在１﹒２０８５。德國２０２０年進出口創２００９年以來
最大跌幅，近期疫情的封鎖措施進一步打擊經濟，歐元能否重拾升軌仍需觀察。
　　　　　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望０
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒２１６０　　　１﹒２０５０　　　１﹒２２００
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈豐富獎品！► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事10/02/2021
【鼠年收官】抗疫未全勝股市卻興隆　滬綜指創5年高　鼠年飆兩成
板塊分析10/02/2021
獲高瓴溢價入股　綠葉製藥吸引力何在？
剖析天下10/02/2021
散戶狹空起革命　點燃白銀長期升勢？
剖析天下10/02/2021
泰國經濟增長乏力　全靠財政政策支撐
FOCUS10/02/2021
【FOCUS】股市預演「牛」氣衝天　「容易錢」遍地勿輕心
財經熱話10/02/2021
【內銀轉勢？】何啟俊:內銀讓利憂慮未緩減　儲行招行勿高追
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞Green Common OmniPork Strip 新肉絲

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得AQ多功能健康科技水體驗裝及$50 AQ現金券

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>