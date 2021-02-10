《美元走勢－羅明立》歐元初步阻力在１﹒２１５０附近

最高 最低 東京收市

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

美元╱日圓 １０４﹒７１ １０４﹒５０ １０４﹒５２

歐元╱美元 １﹒２１３４ １﹒２１０９ １﹒２１３１

英鎊╱美元 １﹒３８２３ １﹒３８０２ １﹒３８１９

美元╱瑞郎 ０﹒８９３１ ０﹒８９０８ ０﹒８９１１

美元╱港元 ７﹒７５２６ ７﹒７５１２ ７﹒７５２１

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《美元走勢》美國的１﹒９萬億美元刺激計劃加上預期環球央行繼續寬鬆的貨幣政策，支持

美股三大指數創歷史新高，美國１０年期國債息率由１﹒２％回落，但仍然處理近期高位，估計

對通脹上升的預期不會維持，留意債息走勢。對經濟復甦前景看好，市場風險胃納偏強，資產價

格繼續向上，油金甚至比特幣都走高，美匯指數則回落至９０﹒３６，表現令人失望。

歐元升至１﹒２１３０，反彈力度較預期強勁，現時初步阻力在５０天線的１﹒２１５０附

近，之後１﹒２２阻力更大，支持位在１﹒２０８５。德國２０２０年進出口創２００９年以來

最大跌幅，近期疫情的封鎖措施進一步打擊經濟，歐元能否重拾升軌仍需觀察。



方向 入市價 目標位 止蝕

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

美元╱日圓 觀 望０

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒２１６０ １﹒２０５０ １﹒２２００

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

